Olimpia Satu Mare, pregătită pentru retur

Olimpia Satu Mare a obtinut o victorie categorica, sambata, la Agriș, în ultimul meci de pregătire dinaintea returului.

Elevii lui Nelu Donca s-au impus cu 9-0 in fata ”vulturilor” Egri Sasok.

Nelu Donca, antrenorul galben-albaștrilor, a început acest meci cu următorul unsprezece: Duca Vlăduț – Filimon Geo, Turșuc Calin, Lung Alin, Chifor Robert, Nagy Leonard, Negrean Marian, Caba Gabriel, Bonta Paul, Grigoraș Sorin, Pop Sergiu.

Rezerve: Crișan Adrian – Srepler Erich, Sician Mihai, Raț Raul.

Olimpia a facut o prima repriza foarte buna, galben-albastrii reusind sa inscrie de cinci ori, prin Grigoraș Sorin, în minutele 15, 26 și 30, Pop Sergiu, în minutul 18 și Negrean Marian, în minutul 43. Nici in partea a doua lucrurile nu s-au schimbat. Gazdele au fost doar parteneri de antrenament pentru Olimpia. Satmarenii au mai punctat de încă patru ori, prin Pop Sergiu, în minutele 63 și 76, Caba Gabriel, în minutul 65, și Srepler Erich în minutul 80.

Egri Sasok Agriș – Olimpia Satu Mare s-a încheiat cu scorul de 0-9, acesta fiind ultimul meci de pregătire pentru galben-albaștri.

Olimpia va întâlni in weekend pe Speranța Halmeu în prima etapa a returului ligii a IV-a.

Intr-un alt amical jucat in judet, Unirea Tasnad-Luceafarul Decebal 3-1.