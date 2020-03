Rădoi anunţă surprize în lotul pentru barajul cu Islanda

Prezent la Amsterdam, unde a avut loc tragerea la sorti a grupelor din Liga Natiunilor, selectionerul Mirel Radoi a vorbit despre apropiatul meci cu Islanda din barajul de calificare la EURO 2020.

”Starea gazonului nu e foarte buna, dar cei de la UEFA ne-au asigurat ca gazonul va fi in conditii bune la ora meciului.La nivel fizic suferim, iar un teren care nu arata bine ne va dezavantaja.

”Nu sunt impacat cu aceasta situatie, dar n-am incotro. Depinde de ei sa prinda minute, altfel va fi greu sa fie convocati la echipa nationala. As vrea ca cei convocati sa fi prins cel putin 180 de minute jucate in ultima luna.

”Am creionat un lot de 35 de jucatori. Pentru unii vor fi decizii destul de greu de acceptat, dar sunt lucruri pe care noi le vedem vis-a-vis de unii jucatori. Vor fi jucatori care nu vor fi prezenti datorita formei.

”E greu sa fac promisiuni pentru meciul cu Islanda. E clar ca va trebui sa aratam determinare la nivelul adversarului, pentru ca trebuie sa intelegem ca fara determinare si sacrificiu nu vom reusi nimic in fotbal. Vom incerca sa punem presiune din punct de vedere fizic atat cat ne va permite adversarul”, a spus Mirel Radoi la Pro x.

Meciul Islanda – Romania se disputa pe 26 martie pe terenul insularilor.