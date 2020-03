Sebastian Moroz a semnat cu Arieșul Turda

Arieșul Turda a anunțat transferul portarului Sebastian Moroz.

Născut pe 4 aprilie 1998, la Satu Mare, Moroz a evoluat ultima dată pentru Național Sebiș, echipă care s-a retras din campionat (a evoluat în seria a IV-a a ligii a treia). Tot de la Sebiș a plecat și Chitaș, jucător sătmărean ce a semnat cu CSM SATU MARE.

În cariera sa, Moroz a mai evoluat la LPS Satu Mare, Unirea Tășnad și Luceafărul Oradea (liga a doua).

După ce a semnat cu Arieșul, Moroz a declarat, pentru TurdaNews: „Mă bucur că am ajuns la Turda, deoarece aici am găsit niște oameni profesioniști, din toate punctele de vedere. Am fost primit cu căldură, ceea ce îmi oferă încredere pentru viitor. Îmi doresc ca în acest retur să am o evoluție cât mai bună și să ajut această echipă să își atingă obiectivele propuse.”

Portarul sătmărean ar putea debuta în poarta Arieșului chiar în acest weekend, contra celor de la Minaur Baia Mare, sâmbătă (ora 15:00), în direct pe TurdaNews. ( sursa turda-news.ro)