Victorie obligatorie sub Turnul Chindiei

Baschetbalistele de la CSM Satu Mare sunt obligate să învingă azi la Târgoviște în fața CSM-ului local pentru a-și păstra poziția a doua în clasamentul Ligii Naționale. Și implicit să-și asigure calificarea direct în semifinalele campionatului.

Pe lângă succesul de la Târgoviște, CSM-ul nostru mai are nevoie și de o victorie azi a celor de la Sepsi, la Arad pentru a fi sigure de poziția a 2-a. Orice alt rezultat face ca meciul din ultima etapă de la Sfântu Gheorghe să fie unul decisiv pentru calificarea directă.

”Sunt calcule pe care le face toată lumea. Aradul speră să bată Sepsi pentru a prinde locul doi, noi ne gândim doar la victorie la Târgoviște pentru a elimina emoțiile în ultimul joc. Sigur că există și o șansă , mică e adevărat, de a prinde chiar primul loc dacă vom câștiga ultimele două meciuri iar Sepsi va pierde la Arad. Depinde de noi și sper ca fetele să intre determinate din primul minut și să trateze cu maximă seriozitate jocul de la Târgoviște” spune managerul CSM ului, Florin Mureșan.

Lipsesc accidentate, Ferenczi, Denson și Croitoru.

CSM Târgoviște pare sigură de poziția a 4-a înaintea play off-ului și în ciuda faptului că nu are straniere în lot, trupa lui Cătălin Tănase și a vândut scump pielea în duelurile cu primele trei clasate…

Din această săptămână la CSM Satu Mare a venit și jucătoarea D’Andra Moss.

Transferul este rezolvat, are carte verde. Se pare că americanca cu pașaport ucrainean va sosi vineri la Satu Mare .

”Am avut oarecum șansă cu acest transfer. Sunt sigur că în play off ne va ajuta. Aveam nevoie de o jucătoare experimentată pe pozițiile mici, sub panou stăm foarte bine”, mai spune oficalul CSM-ului.

D’Andra Moss s-a despărțit în luna februarie de un club din Tenerife (Spania), pe cale amiabilă.

Ea a ajuns la acest club în luna septembrie a anului trecut și a bifat 17 jocuri în care a înregistrat medii de 7,6 puncte și 4,4 recuperări. Este născută în 21 februarie 1988, are 1,8 metri înălțime, iar în cariera sa a mai evoluat în Spania, Franța, Italia și Turcia. Are dublă cetățenie, SUA și Ucraina, și joacă pe pozițiile 1, 2 și 3.

Partida CSM Târgoviște- CSM Satu Mare se joacă de la ora 18 și va fi transmisă pe canalul de youtube al FRBTV. Și meciul FCC Arad-Sepsi se joacă tot azi de la ora 18. Al treilea meci al etapei e Olimpia Brașov-U Cluj Napoca.