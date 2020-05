Anunt mediu

Comuna Certeze, cu sediul in comuna Certeze, judetul Satu Mare anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:”Podet peste Valea Alba in localitatea Certeze, Pasarela peste Valea Alba in localitatea Certeze si Pod peste Valea Rea in localitatea Moiseni-LOT3, comuna Certeze, judetul Satu Mare, km 10+250″. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, si la sediul titularului, Comuna Certeze. Observatiile publicului se primesc zilnic la sedeiul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare.