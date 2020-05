Anunt mediu

A.N.A.R. ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES TISA, cu sediul in municipiul Cluj Napoca, str.Vanatorului, nr.17, jud.Cluj, titular al proiectului: Cresterea capacitatii de atenuare a acumularii Calinesti si de tranzitare a debitelor de viitura pana la frontiera cu Republica Ungara, judetul Satu Mare, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Satu Mare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si a evaluarii impactului asupra mediului in contaxt transfrontalier pentru proiectul de mai sus, propus a fi amplasat in urmatoarele comune intravilan si extravilan: Calinesti Oas, Turulung, Turt, Gherta Mica, Livada, Agris, Micula, Halmeu, Lazuri, Porumbesti, Batarci, Orasu Nou, Racsa, Vama, orasul Negresti Oas, in amplasamentul barajului Calinesti, pe raul Tur si afluentii acestuia, jud.Satu Mare. 1.Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Satu Mare.2.Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Satu Mare