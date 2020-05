Anunt mediu

Crisan Avram Constantin Intreprindere Individuala cu sediul in comuna Beltiug, sat.Sandra, nr.12, judetul Satu Mare, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului mediu, pentru proiectul:”Amenajarea unei plantatii de catina si a unei unitati de procesare in UAT Beltiug, jud.Satu Mare” propus a fi amplasat in comuna Beltiug, sat Sandra, CF 103104 extravilan si CF 103105 intrevilan, judetul Satu Mare. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14 si la sediul titularului in zilele de luni-vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia Mediului Satu Mare