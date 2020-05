Dorel Coica : ” Guvernul Orban i-a lăsat total descoperiți pe medicii de familie în lupta cu virusul!”

Invitat joi seara la emisiunea Actualitatea sătmăreană de la Nord Vest TV, fostul primar al municipiului Satu Mare, dr. Dorel Coica, a acuzat actualul guvern că i-a lăsat pe medicii de familie fără apărare în lupta cu virusul.

”Medicul de familie a fost lăsat descoperit în lupta cu acest inamic nevăzut. Practic, ne-au trimis la război fără pușcă, fără scut, fără cască, fără armă… Acest guvern a fost total nepregătit și de la început nici nu a luat în calcul medicina de familie. Practic, medicul de familie a trebuit să cheltuie bani din propriul buzunar pentru a-și procura măști, viziere, mănuși, dezinfectante. Partea proastă e că acest virus ne-a luat pe toți pe nepregătite și degeaba noi, medicii de familie, am încercat să cumpărăm cele necesare, ne-am lovit de un blocaj. Nu s-a mai găsit pe piață nimic, iar guvernul nu a sărit decât în ajutorul spitalelor”, a punctat medicul primar dr. Dorel Coica.

Acesta s-a arătat apoi deranjat de modul în care unii au reacționat în mediul online la anunțul privind efectuarea de teste Covid-19 la cabinetele dr.Coica. ” Da, la cabinetele dr. Coica se pot face teste cu 80 de lei. Mai sunt și alte cabinete în oraș unde la alte prețuri se pot testa oamenii. Nu-i înțeleg pe cei care mă acuză că aș face o afacere din asta. Nu am luat gratis de la OMS aceste teste, eu doar vreau să-mi ajut pacienții. Cui nu-i convine că eu testez, să meargă la guvernul Orban să se testeze gratuit. Să vedem în cât timp e programat și testat”, a răbufnit Dorel Coica la Nord Vest TV.

Despre ozonoterapie

Acesta a amintit de asemenea de șansa tratamentului cu OZONOTERAPIE.

”Se fac ședințe la noi la cabinetele din Satu Mare. Tratamentele sunt bune și-n lupta împotriva Covid-19. Nu o spun doar eu, ci întreaga presă de specialitate din Spania și Italia.

Îi aștept pe sătmăreni la cabinetele dr. Coica pentru servicii medicale sigure și de calitate”, a mai spus Coica.

Despre politica sătmăreană

La finalul emisiunii, fostul primar al Sătmarului a surprins când a anunțat că, după părerea sa, actualul edil Gabor Kereskenyi are deja asigurat al doilea mandat. “În momentul de față nu are cine să îl bată pe Kereskenyi, pe viitor mandatul de primar va fi de cinci ani și ne așteaptă încă cinci ani cu Kereskenyi. Dacă s-ar scoate un candidat de pe stânga, cu ALDE , așa poate ar fi șanse, dar partidele românești sunt dezbinate și nu va fi un candidat care să îl bată. PNL nu va scoate un candidat care să îl concureze serios pe Kereskenyi”, a declarat dr. Dorel Coica. Acesta nu l-a uitat nici pe fostul președinte al Consiliului Județean, Adrian Ștef, despre care a spus: ” A candidat acum patru ani la primărie și din cauza voturilor luate de el de la români am pierdut eu al doilea mandat! Am crezut în șansa lui Adrian Cozma de a schimba ceva și de a câștiga alegerile la județ, dar el acum s-a îngropat la cabinetul prefectului și acum nu mai poate spune nimic”.