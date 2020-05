PREMIERĂ! Doi sătmăreni în numărul din mai al National Geographic România

Numărul din luna mai a revistei National Geographic din Statele Unite prezintă o premieră pentru județul Satu Mare. Pentru prima dată, în cadrul paginilor prestigioasei reviste, sunt prezentați doi sătmăreni. Este vorba despre cunoscutul fotograf Remus Țiplea, din Negrești-Oaș, și cu prof. univ. dr. Daniel David, născut în satul Chilia, comuna Homoroade.

Negreșteanul Remus Țiplea este primul fotograf român publicat cu un fotoreportaj de șapte pagini, în revista, National Geographic din Statele Unite, fiind publicat de National Geographic în zeci de țări din întreaga lume.

În ultimii doi ani, Remus Țiplea a fost unul dintre cei mai publicați fotojurnaliști din revista National Geographic România: „Un veac de migrație în Țara Oașului” (noiembrie 2018), „Ultimii ciurdari ai satului” (februarie 2019), ”Bulbucații” (mai 2019), „Terapie anti-pandemie” (mai 2020).

În ediția din luna mai, prin interviul realizat de către Cătălin Gruia – redactorul șef al National Geographic România cu prof. univ. dr. Daniel David, probabil cel mai celebru psiholog din România, ales recent rector al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, materialul „Terapie anti-pandemie” este ilustrat cu fotografiile lui Remus Țiplea.

Amintim faptul că, prof. univ. dr. Daniel David este specializat în psihologie clinică, psihoterapie şi consiliere psihologică, supervizor în domeniu, atestat de Colegiul Psihologilor din România, Albert Ellis Institute şi Academia de Psihoterapie Cognitivă, SUA, a devenit în urmă cu câteva luni a rector al Universității „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, este născut în localitatea Chilia, comuna Homoroade, din județul Satu Mare.

Astfel, interviul realizat de către redactorul șef al National Geographic România s-a realizat printr-o frumoasă colaborare între cei doi sătmăreni, care fac cinste județului.

Remus Țiplea s-a născut în 1972, în Negrești Oaș, județul Satu Mare, „oșan în totalitate, în cuget și simțiri”, cum îi place să spună. A început să fotografieze din anul 2009. Este interesat în principal, de realizarea fotografiilor documentare, dar abordează cu succes și genul macro, una din seriile sale, „Bulbucații”, fiind publicată în revistele de specialitate din toate colțurile lumii. Participă la expoziții de grup și personale organizate în Cluj Napoca, Satu Mare, Alba Iulia, Vama Veche, Baia Mare, etc.

În anul 2015, Institutul Cultural Român din Lisabona l-a invitat cu o expoziție personală în cadrul Serilor „Acasă”. Este finalist cu proiectul „Ciurdarii” la Sony World Photography Awards 2016, serie expusă în Londra, Berlin, Köln, Beijing, New York, Milano, etc.

În anul 2017, prin grija Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare a publicat albumul fotoetnografic – Paștele în Țara Oașului „Din Oaș în Paști” – în ediție bilingvă româno – engleză.

Publică frecvent în prestigioasele publicații: The Guardian, The Telegraph, La Repubblica, National Geographic, The Huffington Post, LensCulture, Feature Shoot, Vice, etc. Remus Țiplea este coorganizator al expoziției „Versus dar Împreună” (Negrești Oaș), unul dintre cele mai valoroase saloane naționale de fotografie.

În anul 2018 a fost invitat de către ICR Berlin, cu expoziţia de fotografie “Searching for God – Religious Denominations in Romania” (În căutarea lui Dumnezeu – Cultele religioase din România). Evenimentul s-a desfășurat în cadrul festivalului de fotografie EMOP Berlin – European Month Of Photography 2018, care este cel mai mare festival german de fotografie. Vernisajul expoziţiei a avut loc în 27 septembrie 2018, la galeria ICR Berlin, prezentându-se și cea mai recentă apariție editorială a fotografului sătmărean, „Dumnezeul meu/ My Lord” (267 de fotografii), în ediţie bilingvă – româno-engleză, proiect realizat sub egida Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și a Consiliului Județean Satu Mare.

În anul 2019 și la începutul anului 2020, tot printr-o colaborare cu instituția județeană de cultură subordonată Consiliului Județean Satu Mare, a publicat două noi apariții editoriale, și anume: „Astă – iarnă” (Last Winter) – Iarna în Țara Oașului și „Nuntă nunții” (The Wedding s wedding)– ambele bilingv.