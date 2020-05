Tânăra adoptată în America și-a regăsit familia din Satu Mare după 19 ani!

Tânăra născută în anul 2000 în Negrești-Oaș și adoptată în anul 2001 de o familie din Statele Unite ale Americii (SUA) a reușit să își găsească familia naturală după 19 ani, prin intermediul grupului de facebook The Never Forgotten Romanian Children. Ea postat câteva fotografii pe grupul de facebook The Never Forgotten Romanian Children, apelând astfel la sprijinul celor care deţin informaţii să o ajute, pentru a-şi revedea mama. După mai puțin de 24 de ore de la acea postare, tânăra și-a regăsit familia.

“SALUTĂRI din Colorado, SUA. Cu ceva timp în urmă, fratele meu adoptat din România, în fotografia cu mine alăturată, și-a găsit rudele prin intermediul acestei pagini. Recent, împreună cu minunata noastră familie adoptivă, am hotărât să încep și eu căutarea mamei mele. Numele meu a fost LELECZI ANAMARIA, născută la data de 21 Mai 2000 în orașul NEGREȘTI-OAȘ, județul Satu Mare. Mama mea biologică se numea LELECZI ROZALIA MARIA, acum în vârstă de 36 de ani și locuia în localitatea ACÂȘ, județul Satu Mare. Fiind minoră, bunica mea ANA a dat acordul adopției mele în ianuarie 2001. Găsirea lor înseamnă foarte mult pentru mine, mai ales acum în pragul zilei mele de naștere. Sper din tot sufletul să-mi DISTRIBUIȚI anunțul de aici. Vă mulțumesc și îmbrățișez cu drag!”, a fost mesajul transmis de tânăra aflată în SUA.