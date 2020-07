Timea, fizioterapeuta care a adus la Satu Mare cea mai inovatoare terapie de relaxare. Şi-a descoperit aptitudinile după ce a avut o revelaţie divină

De Access Bars am auzit, întâmplător, după ce am vizionat un filmuleţ pe youtube şi în care era prezentată o revoluţionară terapie de relaxare, aceasta fiind o tehnică de eliberare a stresului, prin care obtii o pace profundă, claritate legat de ce eşti şi ce vrei să creezi, şi o mai mare capacitate de a fi prezent în viaţa ta. Bars reprezintă 32 bare de energie care trec prin și în jurul capului, ele fiind componenta de stocare electromagnetică a tuturor gândurilor, ideilor, atitudinilor, deciziilor și convingerilor pe care le avem. Dintre acestea putem mentiona punctele de vindecare, de control, de sensibilizare, creativitate, putere, imbatranire, sex si bani.

Nu mică mi-a fost mirarea când am aflat că o asemenea terapie a fost adusă şi la Satu Mare, de către Timea, o fizioterapeută, care a implementat acest concept inovator de mai bine de trei ani.

“Am început cu reflexoterapia, în urmă cu 17 ani, asta după ce am avut o revelaţie divină la o mănăstire din Bihor aşa că după ce am făcut cursuri în Ungaria, cu un maestru chinez, am continuat la Carei, unde în 2003 am obţinut atestatul de reflexoterapeut. De Access Bars am aflat de câţiva ani şi m-am gândit că de ce să nu beneficieze şi sătmărenii de această metodă minunată de terapie de relaxare. Orice situaţie de sănătate şi de viaţă poate beneficia de această tehnică, cu schimbări rapide şi miraculoase. Bars poate fi folosit în supărări, afecţiuni fizice de orice fel si de orice gravitate, depresie, dificultăţi de vorbire şi de exprimare, tulburări de somn, anxietate, frigiditate, impotenţă, autism, stres postraumatic, dificultăti de învăţare, relaţii dificile, oboseală cronică şi lipsa dorinţei de viaţă, lipsa banilor, obezitate, în timpul sarcinii, înainte şi după intervenţii chirurgicale, blocaje emoţionale, tulburări psihice şi lista poate continua la infinit…” ne dezvăluie Timea.

Bars este o terapie care, spre deosebire de masajul obișnuit, este benefică și pentru terapeut şi pentru pacient având în vedere că vor exista schimb de energii între cele două persoane.

O sesiune Bars durează între 60 – 90 de minute, timp în care se acționează asupra celor 32 de puncte principale situate la nivelul meridianelor capului. În general, se staționează pe fiecare punct în jur de 3-5 minute.

Bars au asistat sute de mii de persoane în schimbarea diverselor aspecte legate de corpul şi de viaţa lor cum ar fi : somnul, sănătatea, greutatea corpului, banii, sexul şi relaţiile, anxietatea, stress-ul şi mult mai mult decât atât! În cel mai rău caz, după o şedinţă de bars te vei simţi ca după un masaj bun. În cel mai fericit caz, viaţa ta poate să se schimbe într-o viaţă mult mai amplă, cu uşurinţă totală.

Această terapie nu prezintă contraindicații fiind recomandată a se efectua și copiilor. În cazul acestora, sesiunea va fi mai scurtă, în jur de 30 de minute.

“Acum câteva luni am avut un micuţ pacient care avea o fobie teribilă la tunete şi fulgere iar mama lui mi-a spus că a fost la diverşi psihologi şi a încercat diferite metode de a-i alina fricile dar fără folos. Mare ne-a fost bucuria ca după doar două şedinţe de Access Bars să constatăm că micuţul s-a vindecat complet. Am avut de asemenea o pacientă care îşi dorea foarte mult un copil însă doctorii i-au dat un diagnostic nefericit: nu putea să aibă copii. La mine a venit ca la un ultim colac de salvare… După câteva şedinţe mi-a dat o veste minunată că este însărcinată. Bars este despre a învăţa să primeşti. Să primeşti cu adevărat este atunci când laşi corpul să aleagă la ce să dea drumul. Şi atunci când deblochezi toate aceste lucruri, corpul începe să primească. Să primeşti cu adevărat este să laşi corpul să creeze alte alegeri şi alte posibilităţi.” ne spune Timea.

În general se recomandă 1 – 2 sesiuni pe săptămână dar pot fi efectuate și 1 pe lună, în funcție de cum simte clientul nevoia.

În afară de această metodă revoluţionară Timea mai vindecă la cabinetul ei ( Satu Mare – Kineto Masaj Reflexo, nr telefon 0742 555 903), situat pe stada Avram Iancu colţ cu Strada Crişan, şi prin reflexoterapie, chiropractică, prananadi terapy, detox terapy.

Nicolae Ghișan