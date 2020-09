Adrian Ștef: “Am votat în primul rând pentru reluarea dezvoltării județului Satu Mare.”

Adrian Stef, candidatul ALDE la presidentia CJSM s-a prezentat la vot in jurul orei 11 la sectia de votare nr. 64, Liceul Reformat. Acesta a declarat la iesirea sectiei de vot: “Azi este o zi importanta pentru judetul Satu Mare pentru ca de azi vom putea relua dezvoltarea judetului. Am votat ca drumurile să fie asfaltate, să avem canal si gaz la toate locuintele din judet, am votat pentru un sistem de educatie bun, pentru ca tinerii sa vrea sa se intoarca acasa, pentru locuri de munca bine platite, ca sa fie platita munca taranilor, fermierilor. Legumele, fructele, carnea sa fie platite la un pret decent. Am votat ca sa existe de pe aeroportul Satu Mare mult mai multe destinatii de vacanta si de afaceri in Europa si in lume. Am votat pentru ca pensionarii sa aiba un sprijin real din partea societatii, sa existe centre medico-sociale in judet, sa existe centre de zi, sa fie sprijiniti cei care vor sa se pensioneze, sa fie ajutati la intocmirea dosarului de pensionare, sa existe acele locuri de munca bine platite in parcurile industriale. Am votat in primul rand pentru reluarea dezvoltarii judetului Satu Mare “