Mihai Huzău:”Am votat pentru o schimbare radicală de mentalitate.”

Candidatul PMP la Primăria Municipiului Satu Mare, Mihai Huzau, a fost prezent azi la ora 12.30 la Liceul Teologic Ortodox Roman “Nicolae Steinhardt” însotit de Gabriel Mihali si o parte din echipa PMP Satu Mare.

La iesire din sectia de votare, acesta a declarat in exclusivitate pentru GNV si Nord Vest TV motivul pentru care s-a prezentat la urne:”Satu Mare nu trebuie sa mai fie scena jocurilor de culise, Satu Mare are nevoie de oameni sinceri, corecti si competenti, de oameni care sa puna interesele comunitatii inaintea intereselor personale. Am votat pentru o schimbare radicala de mentalitate, pentru un oras curat, am votat pentru un oras care isi respecta cetatenii si un oras care face tot posibilul sa isi aduca tinerii acasa.”