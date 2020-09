Adrian Ștef: “Dezvoltarea infrastructurii merge mână în mână cu promovarea județului Satu Mare pentru a atrage cât mai mulți turisti””

În mandatul meu anterior la conducerea Consiliului Județean Satu Mare am reușit să reabilitez și să modernizez tronsoane de drumuri județene în lungime totală de 200 km, iar la finalul mandatului aveam proiecte și finanțare pregătită pentru alți 200 km. Pe lângă acestea, este nevoie de asfaltarea celor 84 km drum de pământ și a celor 58 km drum de piatră care mai există în județ.

De asemenea, este necesară continuarea extinderii și reabilitării rețelei de apă și canalizare, eficientizarea iluminatului public stradal, dar și extinderea rețelei către consumatori, precum și introducerea rețelelor de gaz în toate localitățile și în fiecare locuință din județ.

O atenție deosebită voi acorda, la fel ca și în mandatul anterior, transportului aerian. Printr-un proiect în valoare de 15 milioane de euro am reușit modernizarea și extinderea terminalului și pistei de aterizare a Aeroportului Internațional Satu Mare. Astfel, am putut să negociem lansarea primei curse aeriene care face legătura între județul nostru și Londra (Luton).

Deoarece aceasta a rămas deocamdată și singura cursă internațională de pe aeroportul sătmărean, în următorul mandat dorim să aducem curse noi spre alte destinații din Europa și astfel să creștem numărul pasagerilor pe care-i va deservi aeroportul.

Pentru un județ curat avem nevoie de un serviciu de salubrizare modern, care să deservească toate localitățile, astfel că vom înființa un operator regional sub coordonarea unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară specializată în acest domeniu.

La Depozitul Ecologic din Doba trebuie să închidem Celula 1 și să dăm în exploatare Celula 2, iar în același timp trebuie să punem în funcțiune o instalație de separare a fracției uscate de cea umedă, în vederea creșterii gradului de valorificare a deșeurilor reciclabile, precum și a unei instalații pentru valorificarea energetică a fracției umede.

De asemenea, este nevoie de modernizarea unui tronson de 4 km de drum județean între Sătmărel și Depozitul Ecologic de la Doba, care ar reduce, prin scurtarea distanței, costul de transport al deșeurilor. Beneficiari indirecți, datorită tarifelor mai mici, ar fi cam o treime dintre locuitorii județului, inclusiv cei din municipiul Satu Mare și din orașele Livada și Negrești-Oaș.

Rezolvarea acestor probleme ne va îndreptăți să promovăm județul la nivel național și internațional și să atragem cât mai mulți turiști în zonă. În mandatul meu anterior, turismul s-a dezvoltat într-un ritm fără precedent și datorită promovării pe care am făcut-o la cele mai mari târguri naționale și internaționale de turism.

Pe lângă reînființarea Centrului de Informații Turistice, avem în vedere realizarea unei broșuri, a unei platforme online și a unei aplicații pentru telefonul mobil de prezentare a județului, punând accent pe obiectivele de atracție turistică, unitățile de cazare, locurile de servit masa, activități de petrecere a timpului liber, puse la dispoziția publicului larg și a operatorilor din turism.