Alexandra Mărcuţ, artista de 10 a Sătmarului

Muncesc și mă dăruiesc pentru a ajunge cât mai aproape de sufletele ascultătorilorCel mai important e că avem idei și planuri, timp și energie… În rest, Doamne ajuta!

Alexandra ,de unde această mare pasiune pentru muzică?

Pasiunea mea pentru muzică o am de când mă știu. Fredonam melodii și învățam melodii încă de mică. Îmi povestea mama, că la una din aniversările mele m-am urcat pe terasă (îmi imaginam că eram pe scenă, probabil) și am început să le cânt invitaților. Cu trecerea timpului, undeva prin adolescență, dupa multe “sesiuni de cântat prietenilor” am realizat că sunt și alte căi de a face o “meserie” din asta nu doar prin prezența pe marile scene ale lumii. De atunci muncesc și mă dăruiesc pentru a ajunge cât mai aproape de sufletele ascultătorilor; o fac din toată inima și cea mai mare mulțumire o am când oamenii simt ceea ce le transmit!

Ce melodii fredonai când erai mică şi ce interpreţi ascultai?

Sincer, cred că fredonam cam tot ce era în vogă! Îmi vine în minte o melodie a Andrei pe care și acum o fredonez cu tot dragul “Doar o clipă” sau alta la fel de faină “Vreau sărutarea ta”. Ascultam melodii de la toți cei care ne-au “încantat” copilaria, cum ar fi ASIA, Andra, Blondy, 3SE, Accent, Andre, etc! În trecut, dacă îmi amintesc eu bine, aveam și televiziunea de muzică ușoară, “Atomic”, din fața căreia nu lipseam ori de câte ori aveam ocazia. Drept vă spun că în acea perioadă nu prea cochetam cu alte genuri muzicale. Mă bucur în schimb că între timp mi-am îndreptat atenția și spre altceva și m-am ambiționat să mă autodepășesc.

Care este artistul, artista naţională şi internaţională cu care ţi-ar placea să cânţi în duet?

Sunt foarte mulți artiști pe care îi îndrăgesc și îi apreciez pentru toată dăruirea şi munca depusă atât din țară cât și din străinătate. Nu m-aș putea rezuma doar la o persoană sau două, dar ca să dau un nume, prima pe lista cred ar fi Jessie J. Din ţară, mi-ar plăcea sa cânt alături de Dan Bittman.

Care este proiectul tău de suflet?

De fiecare dată când realizez un nou proiect, trăiesc o nouă poveste, ca o poveste de iubire. E minunat acest sentiment și vă doresc și vouă să-l trăiți cât mai des. N-aș vrea să dau un nume pentru că toate au un loc special. Sunt trăiri, gânduri, momente unice și tocmai de aceea nu pot și nu vreau să le diferențiez sau să le compar în vreun fel. Trăiesc cu fiecare experiență un nou vis și mă consider o norocoasă că pot să creez și să dau suflet poveștilor mele.

Ce sacrificii ai fost nevoită să faci în cariera de artist?

Indrăznesc a spune că atunci când iubești ceea ce faci, nu există sacrificii, sau cel puțin privești altfel lucrurile din această perspectivă. Cu toții, indiferent de meseriile pe care le avem întâmpinăm și momente mai puțin plăcute sau lipsite de confort, renunțam la ceva sau pur și simplu avem parte de schimbări neprevăzute. Totodata mai cred că este important să ne îndreptăm toată atenția asupra îmbunătățirii propriei persoane pt a nu simți cu intensitate și a nu fi deranjați de aceste lucruri minore. Obstacolele și greutățile le depășim cu ușurință atunci când toată energia pozitivă o revărsăm asupra lucrurilor care ne fac cu adevarăt fericiți și împliniți! Dupa cum se și spune: “Fa ceea ce-ti place cu adevarat și nu vei munci nicio zi din viata ta!”

Ţi-ai dorit vreodată să te muţi în capitală, acolo se întâmplă mai tot?

Au fost mult prea puține momentele când mi-a trecut prin minte acest gând. Cel mai probabil nu mi-am dorit acest lucru! Eu cred foarte tare, că atunci când îți dorești ceva cu adevărat chiar se întâmplă. Așa cum mi-am dorit foarte tare să cânt și s-a întâmplat.

Cât de mult contează imaginea în viaţa unui artist?

Fiecare aspect din viata de artist are rolul ei, la fel și imaginea! Consider că e important pe oriunde treci să lași în urma ta tot ce ai mai bun, din toate punctele de vedere. Deși de cele mai multe ori primele impresii pot fi greşite pentru că puțini sunt cei care văd dincolo de “imagine”. Cu mâna pe inima vă spun, că îi apreciez pe cei care chiar o fac! Ar fi multe de zis legat de acest subiect. În general vorbind, mă rezum la a spune că valoarea “imaginii” în viața de artist este direct proporțională cu așteptările persoanei de care ești privită și implicit etichetată, și cu mesajul pe care tu îl transmiți.

Cu ce gânduri intri în toamnă?

Avem câteva proiecte în derulare și sperăm să finalizăm măcar unul în această toamnă. Cel mai important e că avem idei și planuri, timp și energie… În rest, Doamne ajuta!

Dacă ar fi să o iei de la început, ai alege acelaşi drum?

Fără doar și poate! Din proprie experiență vă spun că unul din cele mai importante lucruri din viața unui om e să-și urmeze visurile.

Povesteşte-ne o întâmplare dragă din copilărie.

Am multe amintiri frumoase din copilărie dar cele legate de muzică, parcă le am așa, mai la suflet… Cu zâmbetul pe buze îmi amintesc cum împreuna cu fetele de la scoală imitam trupele care erau atunci in trend. Cântam dar și dansam ca şi ASIA, Blondy, Andre… De altfel, nu pot să uit clipele în care stăteam ațintită în fața TV-ului când prindeam melodia favorita cu foaia și pixul în mână, grăbindu-mă să scriu versurile. Toate acestea sunt momente care cu siguranță îmi vor rămâne întiparite în minte și de care mereu îmi voi aminti cu drag.

Un gând de final…

Nu încetați sa credeți, să visați și să sperați! Prin muncă, perseverență, ambiție, muuultă dragoste și pasiune se pot face lucruri cu adevărat frumoase! Alegerea e în mâinile noastre! Un mare MULȚUMESC le transmit celor care mă urmăresc și mă apreciaza și îi asigur de toată prețuirea mea!

Raluca Jofi