Continuăm împreună!

Prin increderea primita de la cetateni , in ultimii 12 ani , am incercat sa ridic nivelul de dezvoltare al Comunei Homoroade. N-am reusit tot ce mi-am propus si poate n-am facut minuni , dar din pacate nu traim intr-o “Tara a minunilor” ….Traim intr-o tara macinata de lupte politice , in care guvernele schimba in continuu prioritatile , programele de dezvoltare si conditiile de accesare a fondurilor nationale si europene.

Totusi , prin investitii publice si private in valoare de 10 milioane euro , a crescut indicele de calitate a vietii si gradul de dezvoltare economica a comunei noastre, bucurandu-ne cu totii de:

– drumuri si strazi asfaltate;

– apa curenta;

– gradinite noi;

– scoli si camine culturale modernizate ( ex. in acest an am reusit sa dotam cu mobilier si table noi toate salile de clasa );

– microbuze scolare;

– biserici incalzite;

– iluminat public;

– servicii de salubrizare ;

– viata monahala la ” Manastirea Chilia “;

– capele mortuare;

– internet si telefonie mobila;

– tabere crestine;

– activitati culturale;

– activitati sportive;

– caravane medicale;

– complex turistic;

– plantatii de afine ;

– servicii gaspodaresti (cu buldoexcavator si alte utilaje);

– sprijin pentru obtinerea subventiilor agricole (APIA) si accesarea fondurilor europene pentru fermieri etc.;

În prezent, avem in derulare alte proiecte importante, aflate in diverse stadii:

-Construire camin cultural Homorodu de Jos (fonduri proprii)- in executie

– Retea de canalizare – s-a finalizat licitatia, se intocmeste proiectul tehnic;

– Modernizare dispensar – s-a finalizat licitatia si s-a emis ordinul de incepere a lucrarilor;

– Construire sala de sport – se obtin avizele necesare demararii procedurilor de licitatie ;

– Modernizare iluminat public , cu becuri LED pe strazile laterale drumului judetean – depus la Agentia Fondului de Mediu in vederea obtinerii finantarii;

– Reabilitare Scoala Homorodu de Jos – depus la Ministerul Dezvoltarii in vederea obtinerii finantarii ;

– Retea de distributie gaz – se intocmeste ” Studiul de fezabilitate “;

– Programul ” Intabulare gratuita ” – s-a finalizat primul sector ( 200 hectare ) si se continua ;

– Zona industriala – proiectul va fi supus spre aprobare Consiliului Local;

– Burse scolare pentru tinerii care continua studiile dupa clasa a 8-a – proiectul va fi supus din nou spre aprobare Consiliului Local;

– Lucrari de reparatii si incalzire la caminele culturale din Necopoi, Chilia, Homorodu de Sus;

– Racordarea la apa si canalizare a Caminului cultural Solduba ;

– Infiintarea unui Centru de permanenta medical ( dupa modernizarea dispensarului );

– Asigurarea tabletelor pentru elevi ( scoala online )

– Modernizarea “stadionului ” din Homorodu de Jos

– Sustinerea investitiilor private (ex. Reinfiintarea plantatiei de pomi fructiferi din Necopoi de catre societatea ” AROVIT ” );

Pe langa proiectele de mai sus , voi incerca obtinerea unor finantari nerambursabile pentru un ” Parc fotovoltaic ” si “Construirea unui centru pentru varstnici”.

In toti acesti ani , am reprezentat cu cinste si mandrie Comuna Homoroade in relatia cu institutiile partenere : Guvern , Prefectura , Consiliul Judetean , lucru pe care il voi face in continuare !

Vă mulţumesc tuturor pentru încrederea şi aprecierea dumneavoastra !

Al vostru primar,

ing. Simion Ardelean