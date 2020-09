DOREL COICA: Herăstrău de Satu Mare. Cel mai mare parc din nord-vestul României

Candidatul PSD la Primăria municipiului Satu Mare, Dorel Coica a afirmat că își dorește ca pe amplasamentul fostei gropi de gunoi a municipiului Satu Mare să amenajeze cel mai mare parc din nord-vestul României. Acesta a afirmat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că își dorește ca acest parc, care va fi amenajat în cazul în care va ajunge primar, să rivalizeze cu Parcul Herăstrău din Capitală.

”Doresc să facem pe suprafața fostei gropi de gunoi, care este închisă, cel mai mare parc din nord-vestul României. Vreau să ne comparăm cu Herăstrăul. Putem să amenajăm următoarele puncte de atracție. Am văzut la grădina zoologică din Târgu-Mureș un întreg orășel de joacă pentru copii cu sute și sute de jocuri. Acel model putem să îl aducem și noi în Satu Mare, să-l implementăm aici. Am fost la Râșnov și am văzut ce a realizat primarul de acolo. Acel proiect îl putem aduce și noi, chiar am avut discuții pe tema asta, să-l aducem la noi.

Putem să facem un orășel al copiilor, unde copiii iarna să meargă, să își desfășoare activitatea. Putem să facem orice. Vreau să facem, în primul rând, o perdea de pomi în jurul acelei suprafețe, în felul acesta putem să atragem ciorile din oraș în copaci înalți, către acea zonă”, a mai spus candidatul PSD la Primăria municipiului Satu Mare, Dorel Coica.