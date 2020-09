Radu Roca la Turulung și Halmeu: “Am fost primiți cu interes și am aflat că în ambele comune oamenii mai au multe probleme pe care le doresc rezolvate”

Luni de dimineață, împreună cu președintele PSD Ionuț Oneț și cu viitorul consilier județean Cătălin Filip am pornit spre comunele Turulung și Halmeu unde alături de candidatul nostru la funcția de primar Achim Ciprian(Turulung) și de președintele PSD Halmeu Csaba Mike am luat la pas străzile localităților pentru a le explica oamenilor soluțiile pe care echipa Partidului Social Democrat le propune pentru zona lor.

Am fost primiți cu interes și am aflat că în ambele comune oamenii mai au multe probleme pe care le doresc rezolvate într-un timp foarte scurt. De aceea așteptările de la cei care îi vor conduce în mandatul 2020-2024 sunt foarte mari.