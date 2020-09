RADU ROCA: “Vă asigur că voi face tot posibilul pentru a găsi soluții pentru sprijinirea tuturor ramurilor sportive din județ”

Candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, Radu Roca, este convins că, împreună cu echipa sa, va găsi soluții pentru a sprijini toate ramurile sportive de pe raza județului Satu Mare.

”Dragii mei!

Atunci când mi-am prezentat prioritățile pentru mandatul de președinte al Consiliului Județean Satu Mare, am omis intenționat un subiect și anume, #SPORTUL!

De ce am făcut acest lucru?! Pentru că, având în vedere multitudinea ramurilor sportive care își desfășoară activitatea pe raza județului Satu Mare, m-am gândit la soluții și rezolvări de probleme pentru fiecare ramură sportivă în parte, fără nici un fel de excepții. Este cunoscut faptul că tinerii noștri sunt performeri atât pe plan național, cât și internațional, și de aceea, un lucru prioritar pentru mine , este acela de a găsi soluții în estomparea “exodului” sportivilor de performanță către alte cluburi din România și nu numai!

Știm foarte bine că marea majoritate a sportivilor de performanță și înaltă performanță, la majorat, sunt “racolați” de cluburi care le oferă diverse facilități . In acest sens, m-am gândit la diverse soluții pentru a opri aceste plecări.

Un punct, extrem de important și sensibil totodată, este acela de a găsi soluții pentru sprijinirea acelor entități sportive care se finanțează și autofinanțează DOAR din venituri proprii și care practică sportul de semi-performanță sau performanță- ex. Fotbalul Sătmărean, OLIMPIA MCMXXI, unde observ de ceva vreme ca în jurul acestui club sportiv există mulți fani activi care formează un grup frumos promovând Satu Mare la cel mai înalt nivel.

Știm foarte bine ca la scrima avem un nucleu de antrenori și sportivi extrem de valoros și ne dorim ca în cel mai scurt timp performanța cuceririi aurului Olimpic de către redutabila noastră scrimeră Simona Pop sa se repete! La lupte avem Centru Olimpic la Ardud, CNOPT la Box, Judo, Arte martiale – multiplii campioni naționali si internaționali, handbal, tenis de masă, tenis de câmp, șah, înot și multe alte ramuri sportive care sunt oarecum uitate, dar care sunt cel mai bun “ambasador” al unui județ!

Ideal ar fi ca impreuna cu Municipiul Satu Mare sa găsim soluții pentru construirea unei săli polivalente si a unui bazin Olimpic deoarece, la acest capitol, nu avem nici un fel de “realizări”.

În încheiere, vă asigur că alături de echipa mea, voi face tot posibilul pentru a găsi soluții pentru sprijinirea tuturor ramurilor sportive care își desfășoară activitatea pe raza județului!

“Men sana in corpore sano!”

#OameniiPePrimulLoc!”, este declarația făcută de candidatul PSD la președinția Consiliului Județean, Radu Roca.