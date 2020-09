“ȘI COICA CE A FĂCUT?”: “Vreau să ajung înapoi la Primărie pentru că vreau să termin ceea ce am început”

Au întrebat “ȘI COICA CE A FĂCUT?” Le-am răspuns printr-un serial pe care am fost nevoit să-l împart pe sezoane. Am dovedit și celor mai înflăcărați contestatari că am fost primarul cu cele mai mari realizări din 1990 și până în prezent. Apoi au spus că mi-am dezvoltat afacerea pe timpul mandatului de primar. Le-am demonstrat că afacerea mea s-a dezvoltat cu mult timp înainte să ajung la Primărie. Și s-a dezvoltat cu credite bancare, cu multă muncă și cu multă dragoste față de meseria pe care o practic. Apoi s-au legat de parcările din fața cabinetelor mele, parcări care sunt folosite în mare parte de pacienți și de locatarii blocurilor unde activez.

Vreau să ajung înapoi la Primărie pentru că vreau să termin ceea ce am început. Sunt un om pragmatic și știu că afacerea mea va crește doar odată cu nivelul de trai al orașului. Eu am nevoie de voi și voi aveți nevoie de mine! Doar împreună putem SĂ FACEM #MARE SATU MARE!

Cu deosebit respect,

dr. Coica Dorel