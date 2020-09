Adrian Ștef: “Sprijinirea și promovarea culturii sătmărene a fost și rămâne o prioritate pentru mine!”

Sătmărenii știu că în mandatul meu anterior am acordat constant sprijin artiștilor și cercetătorilor valoroși prin punerea la dispoziția lor a fondurilor, spațiilor și altor resurse necesare desfășurării activității lor, dar și prin susținerea unor festivaluri locale sau organizarea Zilelor Județului Satu Mare. Doresc să reluăm această colaborare prin punerea în valoare a comorilor culturale ale Sătmarului.

În ceea ce privește funcționarea instituțiilor de cultură finanțate de Consiliul Județean, am identificat o serie de priorități.

Muzeul Județean Satu Mare:

• Dezvoltarea Muzeului Judeţean Satu Mare prin depăşirea statutului de „muzeu judeţean” şi obţinerea încadrării de muzeu regional sau chiar naţional. Îmi propun dezvoltarea unui parteneriat viabil cu Primăria Negrești-Oaș și Primăria Ardud pentru includerea Muzeului Țării Oasului și Castelului din Ardud în circuitul nostru muzeal, cu implicarea profesională a Muzeului Judeţean Satu Mare, la fel ca în cazul Castelului din Carei;

• Reamenajarea prin fonduri europene a bazei arheologice de la Bobald în vederea organizării de evenimente ştiinţifice de amploare şi a unei Şcoli de vară, mai ales pentru activităţi etnografice specifice zonei noastre;

• Extinderea şi dezvoltarea bazei arheologice de la Medieşu Aurit, recunoscută la nivel mondial pentru cuptoarele dacice descoperite aici. E nevoie de achiziţionarea terenului limitrof care se află în proprietate privată;

• Alocarea unui teren în zona turistică Luna-Şes pentru amanajarea unui spaţiu adecvat activităţilor muzeale şi în special a unor târguri cu specific de iarnă, în condiţiile în care se preconizează ca această zonă de devină una de interes turistic deosebit. Aici putem atrage turiştii cu exponate muzeale, produse tradiţionale şi târguri expoziţionale.

Biblioteca Județeană Satu Mare:

• După relocarea bibliotecii în imobilul situat pe str. Iuliu Maniu, asigurarea bugetului necesar la capitolul investiții în vederea recompartimentării și amenajării spațiilor, astfel încât acestea să corespundă nevoilor funcționale ale unei biblioteci județene;

• Mutarea efectivă a colecțiilor bibliotecii (peste 430.000 de unități de bibliotecă) și inventarierea tuturor colecțiilor, în acord cu legislația specifică în vigoare. Acest proces necesită suplimentarea resursei umane existente, atât prin mărirea schemei de personal, cât și printr-un apelpublic la acțiune voluntară din partea membrilor comunității;

• Dotarea bibliotecii cu mobilier adecvat și cu echipamentele IT necesare în vederea continuării procesului de informatizare și digitizare a documentelor și pentru a asigura accesul gratuit al publicului la Internet, baze de date, colecții și resurse electronice;

• Protejarea, promovarea și valorificarea fondului de patrimoniu și a colecțiilor speciale; încurajarea și susținerea actului creator, a scriitorilor sătmăreni, a activităților culturale și științifice;

• Dezvoltarea serviciilor deja existente și înființarea unor servicii noi, inclusiv servicii specializate pentru persoane cu diferite deficiențe sau dizabilități ori pentru persoane vulnerabile (copii din familii monoparentale, vârstnici, copii și tineri din medii defavorizate, oameni aflați în căutarea unui loc de muncă sau în situație de reconversie profesională etc.). Centrul de informare și promovare turistică, ce a fost desființat, ar putea fi reactivat sub forma unui serviciu de bibliotecă inedit și inovativ. În plus, mare parte din proiectele pentru tineret ale candidatului ALDE pentru Primăria municipiului Satu Mare, Cosmin Rațiu, își pot găsi spațiu de manifestare în noua bibliotecă județeană, acest lucru deschizând noi oportunități de finanțare din surse atrase prin proiecte finanțate integral sau co-finanțate de Primăria și Consiliul Local al municipiului Satu Mare;

• Susținerea și promovarea activității bibliotecilor publice din întreg județul și, cu aportul primăriilor și consiliilor locale, asigurarea resurselor financiare necesare dezvoltării colecțiilor prin achiziția de carte.

Filarmonica de Stat ”Dinu Lipatti”:

• Reînnoirea bazei de instrumente, care e deja învechită;

• Reabilitarea sălii, schimbarea scaunelor pentru public, modernizarea imaginii si a concepției despre muzica clasică;

• Atragerea tinerilor instrumentiști valoroși, a soliștilor și dirijorilor;

• Atragerea unui public mai numeros, din toate categoriile sociale.