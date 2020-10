400 de voturi obținute ilegal, reședințe fictive, falsificarea cererilor privind urna mobilă

După cum am informat și în ziua votului din 27.09.2020 la Bixad au fost niște întâmplări care au adus nemulțumiri și semne de întrebare bixădenilor care au așteptat ore în șir pentru a-și exercita dreptul la vot. Aceștia l-au acuzat pe fostul primar Ioan Tătar că le obstrucționează prezența la vot și au cerut redacțiilor Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV să scrie despre aceste nereguli. După materialul apărut în Gazeta de Nord Vest, organele statului au luat măsuri și astfel bixădenii au putut vota liniștiți. Nici după încheierea votului spiritele de la Bixad nu s-au liniștit.

Bixădenii supărați pe rezultatele aflate au cerut reluarea votului, unii au făcut plângeri penale cert este că după câteva zile de scandal au apărut și instituțiile de forță ale statului.

Plângere la BEC făcută de Ghere Grigore

Totodată conform apuselor domnului Ghere Grigore din Bixad împotriva fostului primar sunt suspiciunii de fraudă electorală, voturi obținute ilegal prin falsificarea adeverințelor medicale, falsificarea cererilor privind urna mobilă, falsificarea actelor de stare civilă, fals în declarații. Acesta din urmă a făcut o plângere la Biroul Electoral Central București în care cere printre altele cităm”anularea voturilor obtinute prin fraudă electorală a candidatul pentru functia de primar TATAR IOAN de peste 400 de voturi obtinute ,anularea celor 92 de voturi obtinute cu urnă mobilă, ca fiind obtinute nelegal, prin falsificarea adeverintelor medicale, falsificarea cererilor privind solicitarea urnei mobile solicitand să constatati nulitatea voturilor obtinute de candidatul Tătar Ioan si voturile privind consilierii locali ai PNL, intrucat au votat incapabili, debili mintali, persoane aflate in comă, fara a fi identificate de membrii comisiilor din sectiile de votare. Anularea partiala sau totală a Proceselor verbale privind centralizarea voturilor din Circumscriptia Electorala Nr. 15 Bixad si a Proceselor verbale din Sectiile de votare Nr. 144, 145,146, 147 si 148 dinCom Bixad, Jud Satu Mare, privind voturile candidatului la functia de primar Tatar Ioan si voturile privind consilierii locali ai PNL in numar de peste 382 de voturi obtinute nelegal” potrivit plângerii făcute de Ghere.

Cum este motivată plângerea?

Primul motiv de fraudă electorală conform celor spuse de Grigore Ghere este că primarul in functie Tătar Ioan a adus peste 400 de romi din localitatea Stâna, Deva si din alte localitati sa-l voteze, stabilindu-si nelegal reședința in Comuna Bixad. Primarul a eliberat adeverinte de la Primaria Bixad in vederea stabilirii nelegale a resedintei de flotant, fiind insotiti la SPCLEP Negresti Oas de unchiul primarului si candidatul pe lista de consilieri locali Marcus Gheorghe, stabilindu-si nelegal resedinta in comuna Bixad între 10 și 50 de persoane la o adresă, întrucât legea interzice acordarea vizei de flotant la mai mult de 2 persoane la o adresa, fără adeverințe de la Politia Negresti Oaș care să ateste că justifică prezența în zona își desfășoară activitatea in Comuna Bixad, conform Ordinului pe linie interioara de la Evidenta Populatiei Negresti Oas-SPCLEP Negresti Oaș.

Rezultat influențat decisiv

Prin acordarea vizelor de reședință flotant a fost influențat decisiv rezulatul votului, atât pentru funcția de primar, cât si pentru functia de consilieri locali. Votanții care au venit din afară au fost mituiți, conform bixădeanui Ghere Grigore, sa îl voteze voteze pe Tătar Ioan. Nici biroul de stare civilă din Negresti Oaș nu scapâ de acuzații. Acest birou împreună cu Poliția din Negrești Oaș sunt acuzați de abuz in serviciu deoarece ar fi eliberat vize de flotant la mai mult de doua persoane pe adresă fără să verifice dacă cei care au solicitat flotantul locuiesc acolo!

Microbuzele au purtat oamenii la vot?

Mai multi martori oculari au văzut cum rommii au fost aduși cu microbuzele la vot din directia Negrești Oaș de oamenii si rudele primarului, fiind preluati de masini mici chiar si in Bixad la Sectiile 144 si 145, unde a asistat la derularea procesului de votare în calitate de candidat Ghere Grigore. În aceste secții unde au fost aduși peste 150 persoane cu flotant originare din satul Stâna comuna Socond, situat la 80 de km de comuna Bixad.

Procese verbale și adeverințe falsificate

Conform aceleași surse au fost falsificate procesele verbale in secțiile 144 si 145, deoarece pe lista suplimentară cu flotanți în tabletă erau inregistrate 94 de persoane iar pe Procesul verbal la Sectia 144 apar doar 20 de persoane, la sectia 145 erau întegistrați pe tableta 57 de persoane, iar pe procesul verbal apar doar 8.

Din datele pe care le deținem am aflat cum adeverințele medicale au fost falsificate, cât și cererile pentru solicitarea urnei mobile spre exemplu o prima probă este si ,,plângerea pentru fraudă,, a numitei Sțet Maria, care a mers la o Secție de votare din Satul Trip, cu mătușa Cornea Floare a constatat că mătușa sa este pe lista de persoane cu urna mobilă, adică este nedeplasabilă cu grad de handicap sau bolnavă, pentru aceasta era nevoie de adeverință medicală si cerere de solicitare a urnei mobile chiar de votant, doua acte care lipseau de la dosar.

Pentru aceleași fapte Grigore Ghere a făcut și plângere penală

Împotriva primarului, Tătar Ioan, a fratelui acestuia, a funcționarilor publici, membrii secțiilor de votare, a unor polițiștii Ghere Grigore a depus plângere penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, solicitând ca cei vizați să fie cercetați pentru abuz în serviciu, fraudă electorală, fals în declarații, instigare la fals în declarații și constituire de grup infracțional organizat.

Suntem curioși ce măsuri va lua BEC și parchetul referitor la aceste acuzații

Pentru motivele prezentate mai sus în plângerea de la BEC s-a solicitat anularea voturilor.Așteptăm cu interes să vedem măsurile care se vor lua atât de parchet cât și de BEC în urma acestor acuzații. Dacă cele spuse se adeveresc avem parte de o fraudare grosolană a alegerilor la Bixad!

Cristian Stan