Erdos Carol, un om de omenie!

Dacă ar fi să vă descrieţi în câteva cuvinte, ce ne-ati spune despre dumneavoastră ?

Un om ca toți oamenii, care are o meserie pe care o iubește și a practicat-o 45 de ani cu pasiune, a căutat să o împărtășească tinerilor și a avut multe greutăți de înfrânt cu ajutorul lui Dumnezeu le-a trecut, precum și multe bucurii care au atenuat durerile ce viața i le-a pricinuit.

Cum ati ajuns să îmbrăţisaţi meseria de actor ?

Dintr-o întâmplare fericită, am zis de multe ori, eram tânăr angajat la teatrul din Petroșani, după ce lucrasem un an și ceva la mina Petrila și făceam de toate. Eram pompier, portar, pictor executant, lăcătuș, electrician, organizator, regizor tehnic,mașinist și odată a venit un regizor artistic cel chema Ion Olteanu să pună o piesă . Avea nevoie de un tânăr într-un rol și m-a văzut la poarta teatrului de servici și m-a cerut de la directorul teatrului să mă cunoască. M-a pregătit și am jucat rolul lui Pala în Vlaicu Vodă de Delavrancea. Domnul Valentin Silvestru , marele critic de teatru m-a văzut în spectacol și a scris o cronică foarte bună despre debutul tânărului absolvent de teatru , adică despre mine, când i s-a spus că nu am terminat facultate a răspuns că trebuie să merg la admitere. Regizorul Olteanu s-a ocupat de pregătirea mea și am intrat în 1973 împreună cu Adrian Pintea Oseciuc, Marcel Iureș Costel Avădanei Tamara Popescu și alții , al treilea pe listă. Am terminat facultatea în 1977 la clasa Dem Rădulescu și Constantin Dinulescu Amza Pelea. La repartiția guvernamentală am optat pentru Satu Mare Teatru de Nord.

Dacă aţi avea 20 de ani, ce aţi face, pe ce drum aţi merge?

Dacă aș avea acum 20 de ani nu aș mai sta în condițiile ce sunt în România și aș pleca într-o țară civilizată unde aș fi poate preot sau dascăl și unde aș educa copii. Aici nu se vrea a se face un sistem ce să formeze viitor sănătos și eficient pentru astă Românie. Iubesc meseria de dascăl, eu am avut dascăli minunați,ca Ion DAVID prof. de română, Ion D Sîrbu ce m-a învățat istorie, latină, greacă și să înțeleg ce e DEMNITATEA. Era vecinul meu drag și comuniștii l-au umilit și chinuit că nu la trădat pe dascălul drag Lucian Blaga. El, nea Gary a lăsat literaturii și filozofiei românești o mare comoară literară și filozofică. Da, cu astfel de dascăli am crescut și am devenit ce sunt.

Ce vă supără cel mai tare la oameni ?

Mă supără omul PROST, fără demnitate, omul oportunist, parvenitul, țara din păcate are prea mulți din ăștia. Mă revoltă cei ce mint, si de ăștia avem în exces…uită-te la lista de politicieni din anii din urmă. Pentru ăștia frica de DUMNEZEU nu s-a născut dar și când lor vedea v-a fi JALE.

Nu sunteţi sătmărean, de ce aţi ales totuşi să rămâneţi aici ?

Tatăl meu îmi spunea mereu când lucram împreună: UN OM BUN TREBUIE SĂ SFINȚEASCĂ LOCUL prin ce știe să facă.El, în ianuarie 1963 a plecat chemat de sirena ce vestea focul în mină și l-au adus după trei zile în 4 scânduri după ce salvase 12 oameni din abatajul în flăcări. Eu asta nu am uitat. La repartiția din 1977 puteam să mă duc la Craiova dar nu m-a vrut directorul comunist că sunt ungur, iar profesorii mei m-au sfătuit să merg în Ardealul meu că ăsta mă mănâncă cu tot, așa mi-a spus Amza Pelea. L-am ascultat și am venit aici și aici am vrut să fac ce m-a învățat tata. Nu știu dacă am reușit asta, spectatorii pot să o spună dar știu că m-am străduit 45 de ani mereu, zi de zi ca om și ca actor.

Daca ar veni un străin la dumneoavoastră în vizită, ce locuri i-aţi arăta la noi în judeţ ?

I-aș arăta centrul vechi ce l-au lăsat în paragină primarii zeloși și unii mincinoși, Țara Oașului Codrului și Careiul care e un oraș mult mai frumos acum decât Satu Mare.,

Povestiţi-ne despre cursurile de actorie…

Cursurile mele de actorie sunt cursuri unde prin mijloace teatrale, ajut la formarea personalității copiilor de la 6-7 ani și până la 18 ani. Le dezvolt gustul pentru teatru pentru frumos și pentru dragostea față de semenii lor. Diversele profesii pe care le îmbrățișează vor avea fundamentul unui caracter solid bazat pe dragoste adevăr și cinste față de semeni. Mulți dintre ei nu numai cei ce devin actori sau regizori sau oameni de cultură vin să mă caute și să-mi confirme că nu muncirăm degeaba. E cea mai mare bucurie a sufletului meu că nu am trăit degeaba și așa poate am sfințit vorbele tatei.

Ce alte pasiuni aveti ?

Pasiuni: să fiu și sunt BUNIC o nepoțică de 7 ani și un nepot de 2 ani. Citesc cât pot de mult, încerc să scriu ,sunt un spectator bun de teatru, mă bucur sincer de realizările colegilor tineri.

Ce sfat aţi da unui copil despre viaţă ?

Unui copil trebuie să-i fi exemplu tu prin tot ce faci, el te soarbe din ochi și apoi te imită. La vârsta potrivită să stai mult de vorbă cu el ca și cum ați fi prieteni sau frați, iar incet să-i atragi atenția unde greșește și să-i explici cu mare răbdare de ce. Numai înțelegându-l și fiindu-i mereu aproape el te v-a considera un bun tată, profesor sau chiar prieten. Astfel, vei umple ghiozdanul vieții lui cu cărți și merinde pentru lupta cu viața ce–l așteaptă.

Care este cel mai mare regret?

Nu am regrete, dar mie ciudă că după 1989 CULTURA ȘI EDUCAȚIA NU AU FOST PRINCIPALELE PRINȚESE ALE TINERETULUI. Vedeți ce urmări nefaste s-au lăsat fără aceste PRINȚESE?

Un gand pentru cititorii Gazeta de Nord Vest

DRAGI CITITORI AI GAZETEI ÎNCERCAȚI SĂ FIȚI FOARTE EXIGENȚI CU VOI ÎN PRIMUL RÂND ȘI CU CONCETĂȚENII; NU VĂ LĂSAȚI PĂCĂLIȚI DE POLITICIENII CE SPUN DOAR CUVINTE, rămâneți tot voi și când nu aveți avantaje individuale ci ale TUTURORA , adică nu fiți egocentriști, IUBIȚI-VĂ SEMENII ȘI AJUTAȚI-VĂ între voi, CONDAMNAȚI CU CURAJ HOȚIA; PE HOȚI; ȘI IUBIȚI-VĂ CREDINȚA !!!!!!!!!