Gala performanței și Excelenței. Cel mai bun proiect mama-fiică,Lana by Ioana Călin. Încă un premiu important luat de designerul sătmărean

Una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda din Satu Mare, Ioana Calin, a obținut un nou premiu, în cadrul Galei Performanței & Excelenței 2020. Evenimentul a avut loc în 8 octombrie,la Casa Vlasia din Ilfov. Creatoarea de moda a obținut premiul pentru „Cel mai bun proiect fashion mama-fiica 2020”. Gala de premiere de joi seara a fost prezidata de prezentatoarea TV Adela Diaconu și George Filip. Gala Performantei & Excelentei a ajuns în acest an la cea de-a 10-a editie. Evenimentul ca scop recunoașterea și promovarea personalitatilor care și-au câștigat un nume în diverse domenii de activitate, prin proiectele și activitățile pe care le deruleaza.

“Multumesc din suflet pt acest premiu , ma simt onorata sa fiu premiata in cadrul acestei Gale alaturi de atâtea valori ale Romaniei! Multumesc organizatorilor ca au incredere in mine si in munca mea si mă premiaza pentru ceea ce imi place să fac in lumea asta cel mai mult,adica rochii🥰 …….ma simt binecuvantata! 🙏🏻

Vă iubesc si vă multumesc din suflet!!”, a declarat Ioana Călin.