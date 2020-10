Mărire ţie, Armata României!

În străbuna noastră Vatră Românească, un popor crescut de când se ştie, în cultul eroilor, a cinstit cum se cuvine înălţătoarele fapte ale celor care au apărat Vatra Strămoşească şi au cazut în bătăliile pentru păstrarea hotarului şi a tot ce, în decursul timpului, a fost câştigat prin sânge şi suferinţă. Norocul meu este existenţa col. Vasile Rus din Roşiori, brav ofiţer român, care îmi vorbeşte mereu, cu atât drag şi respect de armata română, pe care a slujit-o cu atâta credinţă şi devotament.

De fapt, col Vasile Rus are printre multele şi valoroasele cărţi, una dedicată Armatei Române, „Armata, în istoria poporului român”. Îi doresc sănătate, iar „aleşilor” să aibă grijă de astfel de oameni – adevăraţi făuritori ai istoriei. Ei, eroii neamului, sunt pomeniţi de preoţi în biserici, iar faptele lor nepieritoare, până în urmă cu 30 de ani erau trecute în manualele elevilor. Lor, eroilor neamului, le-au fost înălţate, spre veşnica aducere aminte, spre neuitare, morminte şi monumente, simboluri ale unui neam întru veşnica pomenire a celor care pentru patrie s-au jertfit.

La 25 octombrie obişnuim să sărbătorim Ziua Armatei, cu o populaţie sumbră, adusă „pe bază de tabel”, ca şi elevii câtorva clase fără să fie instruiţi ce se petrece acolo. Regret, la toate marile sărbători, înainte de „balamuc” erau prezente batalioane de soldaţi, ei deschizând orice manifestare! Azi, este greu să aduni două plutoane care să poată reprezenta armata. Nu apar destule monumente şi statui reprezentative! Şi cele ce apar prezintă nu pe oştaşul brav, semeţ, iubitor de ţară şi mândru că e român! Apare câte o firguă ce abia se târâie dezamăgit şi sătul de viaţă. Nici nu poţi spune că e statuia ostaşului român, ci a celui necunoscut! De ce? Pentru că cei care se ocupă de aşa ceva nu simt nimic româneşte şi n-au parcurs, cel puţin prin lectură, adevărata istorie a românilor, ci au făcut şcoală „la distanţă”, ocolind-o!

De ani şi veacuri eroii şi martirii neamului românesc ţin pământul ţării pe piepturile lor. Peste tot ei sunt în sufletul nostru, iar noi, urmaşii, trebuie să-i cinstim aşa cum se cuvine, nu doar într-o singură zi, ci continuu, înlăturând nepăsarea şi uitarea în aceste vremuri în care Dumnezeu ne încească cu această epidemie. Imediat după decembrie 1989 ne-am închipuit o Românie cu totul altfel decât cea de azi! Cinsitţi, cum se cuvine, armata pe care o mai avem, aşa cum a făcut-o Octavian Goga: „E toată goana sângelui fierbinte, / E ţintirimul plin de oseminte / Ce i-a umplut din câmpul de bătaie / Sunt cei căzuţi în clipa triumfală, / Biruitorii câmpului de plângeri, / Care, murind, zâmbeau în agonie”. Sau acei „pui de lei” din versurile lui I.Neniţescu, au vegheat ca ţara să rămână întreaga, moşia străbună să nu fie călcată de străinii lacomi şi cruzi: „Eroi au fost, eroi sunt încă / Şi-or fi în neamul românesc”.

Să nu uităm că oştirea română a zdrobit „hotarul nedrept”, iar la 1 Decembrie a fost făurită România Mare. Au urmat momente grele, când peste 22 de ani, armata era nevoită să părăsească o parte din Ardeal, cu capul în pământ, cu lacrimi în ochi, în urma Diktatului odios din 30 august 1940, fredonând „Dac-am plecat, Ardealule, din tine, / Nu-i vina naostră, iarăşi vom veni, / N-am fost învinşi şi nu vom fi nici mâine / Când ceasul dimineţii va sosi”. S-au întors, respectându-şi promisiunea. Lor, învingătorilor, le-a închinat Iuliu Roşca Dormidont „imnul eroilor”: „Presăraţi pe-a lor morminte / Ale laurilor foi, / Spre a fi mai dulce somnul / Fericiţilor eroi”.

Să nu-i uităm nicicând şi să facem ca nicio generaţie ce urmează să nu-i uite. Să facem totul pentru a cinsti Armata! Dacă am face un sondaj la nivel de ţară, mulţi ar dori să fie reintrodusă obligativitatea stagiului militar, desigur, văzută în alte condiţii. Oricum, de acolo, după o perioadă relativ scurtă vii mai ordonat, mai punctual, convingător, cu respect faţă de superiori şi semeni, mai exigent cu tine şi cu alţii, adică mai pregătit pentru viaţă din toate punctele de vedere. Vii de acolo un bărbat format pentru a da piept cu orice greutate. Copil fiind, în Braşov, vedeam atâtea unităţi militare, îmbrăcţi în uniforme diferite, conform armei lor, şi prezentau atâta siguranţă pentru cetăţeni! Eu nu zic, că n-o fac bine Poliţia şi Jandarmeria, dar armata înseamnă ţară! Suntem noi, românii neam de eori, prin acel destin al nostru de a umple pământul cu acele movile care să însemne „drumul morţii călătoare”, ca „tristă zestre funerară” acele cimitire pline cu osemninte sub „măcinişul” bătăliilor cumplite din „hora de obuze”.

Să fim mândri de cei ce au fost şi mândri pentru cei ce suntem azi, încercând să fim la înălţimea oamenilor civilizaţi ce ştiu să-şi aprecieze valorile din preajma lor!

Armată Română, „La mulţi ani”!

Teodor Curpas