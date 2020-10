Petrică și Covidu….!!!

Campania electorală a trecut, se știu aleșii locali pentru următorii patru ani iar emisiunea Actualitatea sătmăreană de la NORD VEST TV a revenit oarecum și la subiectele de actualitate. Altele decât cele legate de politică ori dezbateri electorale. Cel puțin până la startul campaniei electorale pentru parlamentarele din decembrie, de luni până joi de la ora 20 la Nord Vest TV vor venii oamenii care chiar țin… actualitatea în Sătmar.

Îndrăgitul interpret Petrică Mureșan a fost invitatul emisiunii de joi, 01 octombrie. Iar subiectul discutat a fost chiar unul de actualitate, noul coronavirus.

La sfârșitul lunii august Petrică Mureșan a fost depistat pozitiv și a stat izolat împreună cu familia. ”Har Domnului că am trecut cu bine peste această perioadă. Știu și de unde am luat virusul. Am fost la un eveniment în Maramureș și acolo a venit un domn să facem o poză. Mai apoi am aflat că e pozitiv. De spaimă m-am testat și eu și așa am aflat și eu și încă doi membri ai familiei că suntem pozitivi. Culmea e că băiatul meu a scăpat” a povestit Petrică Mureșan.

Legat de simptome, Petrică a recunoscut că două zile s-a simțit mai rău. Apoi încet și a revenit. ” Culmea e că și acum simt că obosesc mai repede. După părerea mea e ca o gripă normală. Doar că la unii efectele sunt mai puternice. Cred că nu o să scape nimeni. O să luăm virusul ăsta cu toții. Problema e să nu l luăm toți odată căci apoi se blochează sistemul sanitar” a mai spus Petrică Mureșan care le-a mulțumit fanilor și prietenilor care l-au sunat și i-au urat sănătate.

”Da, am avut multe telefoane și mesaje. Le mulțumesc tuturor pentru gândurile bune. Am avut și mesaje de la oameni care mă întrebau cu cât m-au plătit să zic că am covid. Nu doresc nimănui să treacă prin spaima prin care am trecut noi. Căci nu știi la ce să te aștepți, plus că pentru toți banii din lume n-aș mai repeta experiența de la spital” a mărturisit Petrică Mureșan.

În privința proiectelor muzicale Petrică vrea să scoată un album nou cât mai curând.

”Strâng toate piesele mele cunoscute și le pun pe un album. Mă pregătesc de mult și sper că momentul lansării nu e departe. Îmi doresc să vin la voi la TV de sărbători cu un proiect în care să cânt cu familia mea, mă bucur că băiatul îmi calcă pe urme, chiar dacă pe lângă muzică mai face și dans și fotbal. Apoi dacă om fi sănătoși și ne lasă și pandemia să facem și concerte și festivaluri. Ne e dor să ne vedem cu spectatorii noștri, să-i simțim aproape…” a încheiat Petrică Mureșan.

Înregistrarea emisiunii ACTUALITATEA SĂTMĂREANĂ,de joi, 01 octombrie poate fi urmărită pe pagina de facebook a NORD VEST TV.

Florin Mureşan