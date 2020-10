Radu Roca din campanie direct la …operație!

Invitat telefonic luni seara în emisiunea Actualitatea sătmăreană de la NORD VEST TV, candidatul PSD Satu Mare la președenția Consiliului județean, Radu Roca a mărturisit că imediat după terminarea alegerilor a fost nevoit să se interneze la spital din cauza problemelor de la ligamente.

”Cei peste 450 de km parcurși în județ , pe jos, în campanie și au spus cuvântul . Aveam ceva dureri la picior și înainte dar am zis că le rezolv după alegeri. Am avut o satisfacție deosebită să văd că în județ oamenii m-au apreciat sincer și sunt oarecum mulțumit de cum a decurs campania . Am avut un rezultat peste cel al partidului și asta mi dă o motivație n plus și pentru parlamentare” a mărturisit Radu Roca.

De altfel, aseară acesta a ținut să le mulțumească și cadrelor medicale de la Spitalul județean : ”Imediat după alegerile locale am suferit o intervenție chirurgicală care la prima vedere părea o simplă intervenție dar, care a devenit una chiar complexă. Nici prin gând nu mi a trecut să plec într-un centru universitar sau peste hotare și nu doresc să promovez sau să laud pe cineva însă după 7 zile sunt foarte bine, optimist și gata din nou pentru viață , bineînțeles după recuperare.

Pe această cale vreau să aduc calde mulțumiri și recunoștință colectivului de medici specialiști și primari care au realizat intervenția chirurgicală, d-lui Dr. Răzvan Anițas, doctor în științe medicale – medic specialist Ortopedie și traumatologie , un om discret, profund la detalii și d-lui Dr. Relu Lupșa, medic primar anestezist, precum și intregii echipe medicale de la Ortopedie coordonată cu har și disciplină de Dr. Virgil. Anitas, șef sectie din cadrul SJU Satu Mare. De asemenea îi mulțumesc frumos fizioterapeutului (recuperatorului) Dindelegan Dorel.

Am fost tratat simplu, într-un mediu curat, cu harul și dăruirea asistentelor și a infirmierilor, dar și cu o mâncare proaspătă și gustoasă, servită igienic, făcută la propriul bloc alimentar al spitalului coordonat de dl. ing.Ionuț Ristea.

Felicitări, Respect cadrelor medicale și personalului auxiliar care slujesc în slujba pacientului la acest Spital Județean de Urgență Satu Mare!

Mulțumesc din suflet Dr. Răzvan Anitas! ” a transmis Radu Roca cel care ieri s-a externat și va începe recuperarea postoperatorie.

Florin Mureşan