Regizorul Cristian Ioan s-a întors în Satu Mare pentru un nou spectacol, o poveste pe care o vom vedea în această toamnă, în Sala Mare a Teatrului de Nord. Spectacolul pornește de la textul PASIUNEA LUI NARCISSE MONDOUX, scris de Gratien Gélinas, și îi are în distribuție pe actorii Carmen Frățilă și Radu Botar.

“Pentru mine și familia mea, orașul Satu Mare, prietenii noștri de aici – au însemnat enorm! Pe unde m-au purtat pașii am avut întotdeauna un cuvânt de bine despre căldura și sufletul deschis pe care mi le-au oferit necondiționat locuitorii orașului Satu Mare!”

Aflați povestea relației domnului Cristian Ioan cu acest oraș și cu Teatrul de Nord, din scrisoarea primită la aniversarea celor 50 de ani.

50 de ani de la prima premieră a secției române a Teatrului de Nord

Să scriu despre Satu Mare și Teatrul de Nord îmi este foarte ușor – perioada petrecută aici îmi este întipărită atât de bine în memorie de parcă a fost ieri – poate și datorită intensității cu care am trăit cei 14 ani (16 februarie1987 – 1 iulie 2000) De fapt, totul a început și mai devreme…

Primul contact

În luna septembrie 1986 am fost invitat să pun în scenă piesa lui Stanislav Stratiev ”Haina cu două fețe”. Era un text foarte îndrăzneț, dar a ieșit și un spectacol la fel de curajos pentru vremea respectivă, iar la vizionarea cu comisia politico-ideologică s-au ridicat foarte multe obiecții, până aproape de interzicere. N-am să uit niciodată vorbele domnului Vasile Savinescu care lucra la comisia pentru cultură – care m-a tras deoparte și mi-a spus ”Faceți domnule un spectacol să bubuie, chiar dacă vi-l taie ăștia !” Dintre actorii cu roluri importante în spectacol doresc să-i amintesc pe Marina Procopie, Radu Sas, Puiu Jipa, Gavril Pinte, Vasile Blaga.

La premieră, d-na Maria Bradea, prim-secretar al PCR Satu Mare m-a pupat de față cu toată comisia și astfel am scăpat cu spectacolul neciuntit. M-a invitat să-i fac o vizită a doua zi la biroul dumneaei din impresionanta clădire de pe malul Someșului – ceea ce am și făcut. Foarte direct, după ce am fost servit cu o cafea, m-a întrebat dacă nu mi-ar surâde ideea de a veni director la Teatrul de Nord. Am zâmbit, am mulțumit și am refuzat politicos – nu mă interesa de fel o carieră administrativă, eram regizor la Teatrul Național din Târgu Mureș, lucram mult și aveam toată viața înainte. D-na Bradea nu a insistat (și pe atunci, când era moda cu ”tovarășe” eu mă adresam cu ”doamnă”), și după ce i-am spus câteva din ideile mele despre ce ar trebui făcut pentru ca Teatrul de Nord să devină o instituție culturală de primă mână am plecat spre casă despărțindu-ne fără resentimente.

Întors la Tg. Mureș, am avut surpriza că aproape lunar, când trecea spre București, mă suna să-mi reamintească propunerea făcută în luna septembrie. După vreo 3 – 4 luni de refuz – și după multe insistențe ale unor actori din trupa sătmăreană – am acceptat și am spus ”da” (ca la o căsătorie!) Dar, printre altele, am prevenit-o pe șefa județului (țin minte precis vorbele mele) -”doamnă, să știți că eu am dosar la securitate!” A rămas nemișcată câteva momente și apoi mi-a spus că mă va căuta după o vreme. A trecut o lună și n-am mai primit nici un semn de la ea, dar ocupat fiind la Teatrul Național din Tg. Mureș cu realizarea unui nou spectacol îmi ieșise deja Satu Mare din preocupări sau perspective.

Directoratul

Pe 3 februarie 1987 a sosit la secretariatul teatrului târgumureșean o adresă din partea județenei de partid Satu Mare prin care eram invitat ca pe 16 februarie să-mi iau postul de director general în primire. Cu destule temeri, la data stabilită m-am prezentat la biroul doamnei prim-secretar care mi-a spus următoarele cuvinte … ”Cu dosarul pe care-l aveți, ar fi trebuit să stați la 10 km de teatru – dar am garantat eu pentru dumneavostră !” Mult mai târziu am realizat greutatea acestor vorbe și pentra asta îi păstrez și acum toată stima!

Ajuns la teatru, primul meu gest de director a fost să spun stop unor repetiții la o piesă care tocmai se repeta (o comedioară cam insipidă) și să comunic colectivului că de a doua zi vom începe lucrul la piesa ”Piticul din grădina de vară” a lui D.R. Popescu. Pe partea administrativă eram complet descoperit – nu aveam nici director adjunct, nici contabil șef și nici șef de secție la secția maghiară (pe vremea aceea trupele nu aveau nume)

Îmi amintesc că ajunsesem după vreo 2 săptămâni să mă trezesc automat dimineața la 5 ca să-mi pun pe hârtie toate problemele pe care le aveam de rezolvat în ziua respectivă. Listele erau destul de lungi și cu timpul am ajuns să mă bucur dacă reușeam să rezolv măcar jumătate dintre ele…!

Pe 1 Martie, Teatrul de Nord, cu ambele secții, a organizat pentru prima dată Balul Mărțișorului – la frumosul restaurant al hotelului Dacia. Mare bucurie în oraș, cerere la fel de mare pentru locuri – toată protipendada dorea să fie prezentă! A fost o seară deosebit de reușită în urma căreia am câștigat atunci foarte mulți prieteni pentru teatru – îmi amintesc că după aceea, oricând am avut nevoie de materiale pentru decoruri sau vreun sprijin de orice fel nu eram refuzat.

A început o serie de spectacole pe care le consider și acum de vârf pentru Teatrul de Nord… ”Piticul din grădina de vară”, Arrivederci Livorno”, ”Secretul familiei Poskett” (la secția maghiară), ”Cum se cuceresc femeile”, ”Petru, sau petele din soare”, ”Robespierre”, ”Europa, aport – viu sau mort”, ”Bigamul”, ”Cămila”, ”Micul teatru al lui Don Cristobal”, ”O scrisoare pierdută”. După plecarea mea, am mai montat aici trei spectacole pe care doresc să le amintesc și pe care le consider de asemenea adevărate reușite ale Teatrului de Nord: ”Leonce și Lena”, ”Neînțelegerea” și ”Inimă de câine”.

Festivalul Internațional ”Teatru-Imagine”

În anul 1988 am reușit să mut la Satu Mare Festivalul Național de Teatru pentru Tineret – care până atunci se ținea la Piatra Neamț. A fost o foarte importantă participare a unor teatre care nu fuseseră de decenii prin oraș sau chiar deloc. Teatrul de Nord a luat atunci Marele Premiu pentru ”Piticul din grădina de vară” – spectacol care a participat în 1989 și la Festivalul internațional de Teatru de la Ujgorod, Marina Procopie luând premiul pentru cea mai bună actriță.

După evenimentele din decembrie 1989 – colectivul teatrului participând din plin la desfășurarea lor – a fost o perioadă de un an sau doi când interesul publicului pentru noi a mai scăzut un pic, ”teatrul” se mutase din plin în stradă – dar în anul de grație 1992 am înființat Festivalul Internațional ”Teatru-Imagine” – primul festival internațional de teatru din România post-decembristă. Pentru istorie cred că este foarte important să nu se piardă din vedere acest amănunt – Satu Mare devenea primul oraș din România gazdă a unor trupe internaționale

Au fost 7 ediții, din ce în ce mai bogate în spectacole interesante, prezența în festival, participarea, ajungând să fie dorită de mai toate instituțiile de profil din țară – începând cu Teatrul Național din București. Cei mai importanți actori, regizori, scenografi, critici de teatru au fost primiți regește aici la Satu Mare. Ca să pomenesc și despre participarea internațională, e suficient să spun că Aeroportul Internațional Satu Mare a fost inaugurat cu un zbor charter al trupei Daisan din Tokio. Am avut oaspete și un teatru din insula Reunion, din cealaltă parte a ecuatorului. Juriile au fost întotdeauna alcătuite din personalități teatrale adevărate din țară sau din afară – și aș da câteva nume … Dumitru Solomon, Victor Ernest Mașek, Victor Parhon, Doina Modola, Ion Ghițulescu, Achille Roselletti, Rolf Parschvitz, Gisella Pflughardt-Marteau. Doresc să menționez că pentru realizarea festivalului în fiecare an am fost susținut din plin, din toate punctele de vedere- atât material cât și afectiv de toate instituțiile orașului și județului iar publicul a fost extraordinar ! Nu pot uita cum, pentru un spectacol la cererea publicului, se făcuse coadă la casieria teatrului la miezul nopții ! Este o imagine generică pentru perioada mea sătmăreană.

Din păcate, am întrerupt continuarea festivalului pentru că o nouă persoană aflată la conducerea Consiliului Județean, deosebit de obtuză, a emis fraza ”Eu nu dau bani pentru prostii de-astea!” și s-a ținut de cuvânt – drept pentru care, la propunerea Ministrului Culturii de atunci, d-l Ion Caramitru, de a mă duce director general la Teatrul Național din Târgu Mureș am acceptat imediat, aici terminându-se frumoasa mea perioadă sătmăreană.

Orașul

Nu pot încheia acest remember un pic cam lung fără să amintesc că pentru mine și familia mea, orașul Satu Mare, prietenii noștri de aici – au însemnat enorm! Pe unde m-au purtat pașii am avut întotdeauna un cuvânt de bine despre căldura și sufletul deschis pe care mi le-au oferit necondiționat locuitorii orașului Satu Mare.

Doresc colectivului actualei trupe sătmărene multe și răsunătoare succese înnobilând astfel frumoasa tradiție a Teatrului de Nord !

Baftă mare, dragi colegi !

Cristian IOAN, regizor

director general al Teatrului de Nord în perioada 1987-2000”

Cristian Stan