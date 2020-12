FOTOGALERIE. Distincții pentru medicii din linia întâi din partea Episcopiei

Sâmbătă, 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, în fruntea unui sobor de preoţi şi diaconi. Cu această ocazie, episcopul a înmânat distincții eparhiale pentru toate instituțiile medicale și toate cadrele medicale aflate în prima linie în lupta împotriva pandemiei de coronavirus.

​Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, Pr. Ioan Socolan, protopopul de Satu Mare, Pr. Dr. Cristian Boloş, paroh, Pr. Radu Şimonca, slujitor al acestui sfânt locaş, Pr. Dr. Marcian Onea, inspector şcolar pentru religie, Pr. Octavian Mirişan, profesor de religie, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Ionuţ Todorca, consilier eparhial cultural, Arhid. Vlad Verdeş, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Dr. Nifon Motogna, administratorul Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare și alți părinți invitaţi.

​Răspunsurile la liturgice au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, dirijat de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, iar la Chinonic, Corul „Doxologia” al Catedralei, dirijat de teologul Giorgio Vălean, a interpretat colinda „Mai e vreme de colinde”.

​

​Un amplu cuvânt de învăţătură a rostit Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin explicând Sfânta Evanghelie a zilei, care vorbeşte despre fuga în Egipt a Sfântului Iosif şi a Mariei cu Pruncul Iisus, pentru a scăpa de furia crudului Irod, care voia cu orice preţ să-L omoare pe Iisus Mântuitorul, deoarece aflase de la magi că se născuse noul Împărat şi îşi vedea, astfel, ameninţată împărăţia lumească. Este şi motivul pentru care porunceşte uciderea tuturor copiilor mici, crezând că astfel Îl va ucide şi pe Mântuitorul odată cu aceştia, fără ca să ştie că Împărăţia Mântuitorului nu era din lumea pământească, ci din cea cerească.

​„Am aşteptat şi aşteptăm în fiecare an această mare şi unică sărbătoare a creştinătăţii, pentru că la Naşterea Domnului a început calea întoarsă a umanităţii. De ce calea întoarsă? Pentru că umanitatea, până la Întruparea Mântuitorului, era rătăcind pe pământ şi nu găsea calea spre Dumnezeu, spre cer. Iar Mântuitorul tocmai de aceea S-a Întrupat, ca să ne arate, în mod văzut, calea de întoarcere la Dumnezeu, premergând în toate înaintea noastră. Şi, la această sărbătoare avem conştiinţa că, prin Întruparea Mântuitorului, Pătmirea, Răstignirea, Moartea şi Învierea Lui, prin vestirea Evangheliei la toată făptura, prin Botezul în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh a celor ce au crezut că Iisus este Hristos Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul lumii, noi toţi suntem fii ai lui Dumnezeu după har şi avem dreptul să ne reîntoarcem în familia lui Dumnezeu. Facem parte din familia lui Dumnezeu. Am devenit, deodată, cetăţeni ai Terrei sau ai Pământului, în mod fizic, şi în acelaşi timp, de la botez, cetăţeni ai Cerului. Avem cetăţenie dublă şi una ce nu o mai pierdem niciodată. Dacă cea pământească o vom pierde, la finalul vieţii, când se va declara decesul sau plecarea fizică din lumea aceasta, sufletul nostru se va întoarce la Dumnezeu, pentru că are carte de intrare, are paşaport, are cetăţenie cerească şi se întoarce la Dumnezeu. Aceasta este Taina Întrupării Mântuitorului. Omul este singura fiinţă de pe Pământ care cugetă după ce vine în lume, conștientă că, de la naștere, începe o călătorie spre mormânt”.

​Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a vorbit apoi şi despre eforturile Bisericii pe care le-a făcut în perioada aceasta a pendemiei pentru a sprijini spitalele şi pe cei bolnavi.

„Biserica este singura instituţie care nu se privatizează, e a poporului român, nu a clerului. Clerul îşi slujeşte poporul şi merge în pas cu poporul. Dacă suferă poporul, suferă şi Biserica lui Hristos, fiindcă este Mamă. Iar clerul merge pas la pas cu poporul”.



​

​Continuând acţiunea începută la Baia Mare, de a oferi, în Anul omagial al pastoraţiei părinţilor şi copiilor, distincţii eparhiale instituţiilor din Sănătate şi conducătorilor acestora, care au vegheat, în această perioadă pandemică, care se întinde, deja, de trei trimestre peste popor, şi care nu s-a terminat încă, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a conferit distincţii ale Eparhiei, instituţiilor medicale care veghează asupra sănătăţii oamenilor şi conducătorilor acestora din judeţul Satu Mare.

Astfel, Ordinul Omagial şi Medalia Omagială „Preot Nicolae Gherman” au fost conferite Spitalului Judeţean de Urgenţă din Satu Mare, conducătorilor, medicilor, asistenţilor şi tuturor ostenitorilor „pentru implicarea cu profesionalism, jertfelnicie, dragoste creştină şi solidaritate umană faţă de cei aflaţi în mare suferinţă în acest an dificil în care lumea întreagă şi România au traversat o perioadă de pandemie, în semn de apreciere, cinstire, recunoştinţă şi mulţumire din partea Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului şi Sătmarului, în numele tuturor persoanelor ajutate şi salvate” (text care se află pe toate Gramatele Episcopale ce însoţesc ordinele şi medaliile omagiale);

Secţiei de boli infecţioase din cadrul Spitalului Judeţean Satu Mare, conducătorilor, medicilor, asistenţilor şi tuturor ostenitorilor;

Spitalului de pneumoftiziologie din Satu Mare, conducătorilor, medicilor, asistenţilor şi tuturor ostenitorilor;

domnului colonel Nicolae Dima, inspector şef al Inspectoratului Judeţean de Urgenţă Satu Mare; Serviciului SMURD Satu Mare, medicilor, paramedicilor, asistenţilor şi tuturor ostenitorilor din toate unităţile;

Dr. Gabriela Notorius, manager general al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Satu Mare, medicilor, asistenţilor şi tuturor ostenitorilor acestuia.

Preasfinţitul Părinte Iustin a primit în dar, din partea credincioşilor şi a preoţilor parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare, o bederniţă cu icoana Sfântului Vasile cel Mare.

​

De asemenea, doamna Dr. Paula Mare, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, în numele conducerii Spitalului, a întregului corp medical, a înmânat Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, o Diplomă de Mulțumire „în semn de înaltă consideraţie pentru activitatea culturală, socială, educativă şi spirituală, precum şi pentru contribuţia financiară adusă în sprijinirea activităţii medicale a Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare în contextul epidemiologic actual în interesul societăţii noastre”.

Doamna doctor a precizat că se roagă în fiecare zi ca Dumnezeu să lumineze mintea doctorilor din spital şi să vindece oamenii care îşi pun viaţa în mâinile medicilor de aici.

„Niciodată nu am auzit ca în acest an atât de des invocat numele lui Dumnezeu ca să vindece bolile oamenilor. Consider că avem o obligaţie morală pentru Biserică, pentru că această provocare este venită de la Dumnezeu să arate încă o dată că nu există vindecare fără puterea lui Dumnezeu, în zadar există ştiinţă”.

​Aceeaşi Diplomă de mulţumire a fost acordată Protopopiatului Ortodox Român Satu Mare, protopopului Pr. Ioan Socolan împreună cu preoții care au fost mereu alături de medici, în fiecare salon, în acest an, dar şi pentru contribuţia financiară adusă Spitalului. ​