Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat strategia de intervenție pentru protejarea populației, asigurarea resurselor de apă și prevenirea incendiilor de vegetație





Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Satu Mare, convocat de prefectul Altfatter Tamás, a aprobat Planul județean de măsuri și acțiuni pentru atenuarea efectelor temperaturilor ridicate asupra populației și a secetei prelungite în anul 2026. Documentul stabilește un mecanism complex de intervenție, menit să răspundă eficient provocărilor generate de valurile de căldură, deficitul de apă și riscul crescut de incendii de vegetație.

Monitorizarea categoriilor vulnerabile și identificarea surselor alternative de apă

Planul adoptat prevede măsuri care vor fi implementate încă din perioadele fără fenomene meteorologice extreme. Direcția de Sănătate Publică Satu Mare, împreună cu comitetele locale pentru situații de urgență, va desfășura acțiuni de identificare și monitorizare a persoanelor vulnerabile, printre care se numără vârstnicii, persoanele cu dizabilități, bolnavii cronici și copiii aflați în centre de plasament.

În paralel, Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare va realiza o evaluare actualizată a localităților expuse riscului de deficit de apă potabilă și va analiza posibilitățile de utilizare a unor surse alternative de captare și alimentare.

Măsuri operative la emiterea avertizărilor meteorologice

Odată cu emiterea avertizărilor de caniculă, indiferent de nivelul acestora, toate comitetele locale pentru situații de urgență vor fi notificate operativ, iar populația va fi informată prin intermediul mass-media și al canalelor oficiale de comunicare.

Pentru limitarea expunerii la temperaturi extreme, programul unor servicii publice va putea fi adaptat, astfel încât deplasările populației să fie descurajate în intervalul orar 11:00–18:00, considerat cel mai periculos din punct de vedere termic.

Totodată, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare și Consiliul Județean Satu Mare vor asigura distribuirea apei potabile către localitățile afectate, prin intermediul cisternelor și autospecialelor, în timp ce Filiala Crucea Roșie Satu Mare va coordona, alături de autoritățile locale, activități de sprijin pentru persoanele aflate în dificultate.

Puncte de prim ajutor și restricții pentru traficul greu în perioadele de caniculă extremă

În situația escaladării fenomenelor meteorologice la nivel de cod portocaliu sau cod roșu, autoritățile vor activa puncte de distribuție a apei potabile și puncte de prim ajutor, amenajate exclusiv în spații climatizate și semnalizate corespunzător.

De asemenea, Direcția de Sănătate Publică va activa Planul de intervenție al Serviciului Județean de Ambulanță, prin suplimentarea personalului și a resurselor necesare intervențiilor medicale de urgență.

În cazul instituirii codului roșu de caniculă, administratorii drumurilor publice vor putea analiza introducerea unor restricții temporare pentru circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone, în intervalul orar 11:00–20:00, cu excepția transporturilor de urgență sau a celor considerate esențiale.

Acțiuni speciale pentru prevenirea incendiilor de vegetație

Un capitol important al planului este dedicat prevenirii incendiilor de vegetație și de pădure, fenomen care poate deveni deosebit de periculos în perioadele de secetă prelungită.

ISU „Someș” Satu Mare va organiza sesiuni de instruire pentru serviciile voluntare pentru situații de urgență și va actualiza documentația privind sursele de apă accesibile inclusiv mijloacelor aeriene de intervenție. Dacă situația o va impune, va putea fi solicitat sprijinul Unității Speciale de Aviație a Ministerului Afacerilor Interne.

La rândul său, Direcția Silvică Satu Mare va intensifica patrulările în zonele cu risc ridicat, va limita accesul în anumite suprafețe forestiere și va interzice utilizarea focului deschis în arealele vulnerabile.

Mecanism gradual pentru gestionarea secetei hidrologice

Planul aprobat de CJSU prevede și măsuri clare pentru situațiile în care seceta hidrologică va afecta resursele de apă ale județului.

Astfel, în faza de atenție vor fi reduse prelevările de apă la nivelul minim necesar funcționării sistemelor. În faza de alarmă, consumul va fi limitat la cerințele esențiale, iar în faza de restricții utilizarea apei va fi prioritizată în funcție de importanța socio-economică a activităților. În toate situațiile, accesul populației la apă potabilă va reprezenta o prioritate absolută.

Prefectul Altfatter Tamás: „Siguranța cetățenilor rămâne prioritatea noastră absolută”

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a subliniat importanța pregătirii din timp pentru gestionarea fenomenelor extreme care pot afecta județul în sezonul cald.

„Indiferent cu ce ne vom confrunta în această vară — fie că vor fi perioade de caniculă extremă, fie că seceta va pune presiune asupra resurselor de apă — instituțiile județului Satu Mare vor fi pregătite să intervină prompt și coordonat. Planul aprobat astăzi reprezintă angajamentul autorităților față de siguranța și sănătatea fiecărui cetățean”, a declarat prefectul.

Acesta a făcut apel la populație să urmărească avertizările meteorologice oficiale, să evite expunerea la temperaturi ridicate în intervalele critice ale zilei, să consume suficiente lichide și să acorde atenție persoanelor vulnerabile din comunitate.

Prin adoptarea acestui plan, autoritățile județene își propun să răspundă eficient provocărilor verii 2026 și să reducă impactul fenomenelor meteorologice extreme asupra populației și infrastructurii județului.