Cea de-a X-a ediție a concursului județean pe teme PSI pentru preșcolari a reunit la Grădinița cu Program Prelungit „Voinicelul” echipaje dornice să învețe, să concureze și să devină adevărați ambasadori ai prevenirii

Grădinița cu Program Prelungit „Voinicelul” a găzduit cea de-a X-a ediție a Concursului Județean pentru preșcolari pe teme PSI „Focul, între pericol și joacă”, un eveniment educativ devenit deja tradiție, care promovează în rândul celor mici comportamente responsabile și cunoștințe esențiale privind prevenirea situațiilor de urgență.

Desfășurat într-o atmosferă plină de entuziasm, voie bună și spirit competitiv, concursul a reunit echipaje de preșcolari din mai multe unități de învățământ, oferindu-le copiilor oportunitatea de a învăța prin joc și experiențe practice.

Cunoștințe despre siguranță, testate într-o probă teoretică

Prima etapă a concursului a constat într-o probă teoretică, în cadrul căreia participanții și-au demonstrat cunoștințele despre prevenirea incendiilor, identificarea situațiilor de risc și comportamentul corect în cazul producerii unor evenimente de urgență.

Răspunsurile oferite au evidențiat faptul că cei mici au înțeles importanța respectării regulilor de siguranță și a măsurilor de protecție, demonstrând că educația preventivă poate fi asimilată cu succes încă din primii ani de viață.

Traseu aplicativ și provocări pentru „micii pompieri”

Cea de-a doua probă a adus și mai multă energie și emoție în rândul concurenților. În curtea grădiniței a fost amenajat un traseu aplicativ, prin care copiii au avut ocazia să pună în practică noțiunile învățate.

Cu multă atenție, îndemânare și spirit de echipă, preșcolarii au parcurs fiecare etapă a traseului, demonstrând capacitate de reacție, coordonare și dorința de a se implica activ în activitățile propuse. Conceput sub forma unui joc educativ, traseul a transformat învățarea într-o experiență captivantă și memorabilă.

Zece ani de tradiție în educația preventivă

Ediția aniversară a confirmat încă o dată rolul important pe care astfel de proiecte îl au în formarea unor comportamente responsabile încă de la vârste fragede. Implicarea și seriozitatea de care au dat dovadă participanții au demonstrat că, prin activități atractive și adaptate nivelului lor de înțelegere, copiii pot dobândi cunoștințe esențiale pentru protejarea propriei persoane și a celor din jur.

După un deceniu de existență, concursul „Focul, între pericol și joacă” rămâne un exemplu de bună practică în domeniul educației preventive, promovând responsabilitatea, colaborarea și spiritul civic în rândul celor mici.

Parteneriat pentru siguranța copiilor

Organizatorii au adresat mulțumiri tuturor participanților, cadrelor didactice și partenerilor implicați în desfășurarea evenimentului, în special Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare, care susține constant activitățile de educație preventivă dedicate copiilor.

La final, toți concurenții au fost felicitați pentru curajul, implicarea și rezultatele obținute. Prin entuziasmul și seriozitatea de care au dat dovadă, aceștia au demonstrat că merită pe deplin titlul de „mici pompieri”, pregătiți să înțeleagă și să respecte regulile care le pot proteja viața.

Proiectul a fost coordonat de cadrele didactice Florica Sabou și Daniela Cucuiet, sub conducerea directorului Grădiniței cu Program Prelungit „Voinicelul”, Renata Szilagyi.