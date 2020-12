A patra ediție a proiectului “Ajutoarele lui Moș Crăciun” a făcut sute de copii fericiți

Dintre toate sărbătorile din an, Crăciunul are ceva numai al său. E sărbătoarea bucuriei, a familiei și, indiferent că suntem mici sau mari, o așteptăm cu aceeași nerăbdare. Totuși, pentru copiii nevoiași, Crăciunul este sărbătoarea în care resimt cel mai multlipsurile în care trăiesc. 2020 a fost greu pentru toți, dar Spiridușii voluntari din cadrul Asociației “Apel la Acțiune”nu au lăsat circumstanțele să le stea în cale. Cu muncă și ajutor din partea oamenilor darnici, au reușit să își aEngă obiecEvul: să îndeplinească dorințele micuților din Centrele și Casele de Copii sătmărene și din familiile cu venituri reduse. Asfel, anul acesta au ajuns la ediția cu numărul 4 a proiectului “Ajutoarele lui Moș Crăciun”.

Care este mecanismul din spatele proiectului? Copiii în nevoie îi scriu lui Moș Crăciun. Apoi, fiecare scrisoare ajunge la Spiridușii Moșului și este oferită unui sătmărean dornic să facă o faptă bună. Misiunea sătmărenilor este să cumpere cadoul cerut în scrisoare, să îl ambaleze și să îl aducă la Atelierul lui Moș Crăciun. În acest an, Spiridușii au primit în total mai bine de 400 de scrisori. Dintre acestea, aproape 200 au venit de la copiii din cele 17 Centre și Case de Copii din cadrul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare. Alte peste 200 au venit de la copii din asociațiile partenere, și anume “Sfântul Acoperamant al Maicii Domnului” și “Inimioare fericite”. Darurile au fost împărțite de însuși Moș Crăciun în zilele de 17, 18, 19 și 21 decembrie. Cine l-a ajutat pe Moș Crăciun? “Ajutoarele lui Moş Crăciun” este proiectul de suflet al Asociaţiei “Apel la Acțiune”. Este iniţiat și coordonat de Mihai Huzău şi îndeplinit cu ajutorul spiridușilor voluntari: Anca Pușcaș, Anișoara Deak, Paula Pușcaș, Roxana GăEna, Alexandra Văleanu, Mariana și Vlad Boșca, Alexandru Șuta, Kevin Purguly, alături de VeraPop, SebasEan Kirilă și Ștefan Bâcea. Bineînțeles, tot ce au făcut în cadrul proiectului, a fost posibil datorită oamenilor care au intrat cu atâta bucurie în rolul de Spiriduș: sătmăreni, sponsori și parteneri.

Cine sunt sponsorii și partenerii din acest an? Olimpia Travel, Olimpia Turism, Sacris Impex, Now.Agency, Ștefy Bâcea Foto, You TexEle SRL, Bioland România SRL, ProPlast SRL, Studio Dragoș ProducEon, Dantex SA, DGASPC Satu Mare, Kirilă Funerar, Electrolux România SA, Satu Mare Te Iubesc, PortalSM, Presa SM, ObiecEv.SM, Satu Mare News, SM LiveI, nformația Zilei, Satu Mare Online, Jurnal de Satu Mare, Actualitatea Sătmăreană, Sătmăreanul.net, Informația TV, Gazeta de Nord Vest, TV1 Satu Mare, Nord Vest TV și Magic FM. Este nevoie de mai mult! Prin faptul că au împlinit dorințele copiilor, Spiridușii au reușit un lucru extraordinar: le-au oferit și în acest an magia Crăciunului! Însă, realitatea cu care se confruntă copiii 365 de zile pe an este marcată de lipsuri. În Centrele şi Casele de copii, dar și în familiile sărmane pe care le-am contactat este nevoie de lucruri pe care fiecare dintre noi le avem în propriile locuințe. Este vorba despre centrale termice, maşini de spălat, calculatoare, ferestre termopan şi obiecte de mobilier precum paturi, noptiere, dulapuri, birouri sau scaune. De asemenea, sunt necesare și diverse reparaţii.

Reprezentanţii Asociaţiei au vizitat centrele de plasament din judeţ și au stat de vorbă cu fiecare dintre responsabilii de acolo. Au aflat asGel care sunt nevoile copiilor, dincolo de cadourile pe care le-au oferit prin intermediul scrisorilor. Dacă aveți posibilitatea să faceți o schimbare pe termen lung în viețile copiilor, sunteți invitați să ajutați în continuare și să contactați Asociația aici:

