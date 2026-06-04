















În perioada 30-31 mai, la București, s-a desfășurat Campionatul Național de Copii în aer liber,Under 13,14 ani, competiție care a reunit cei mai valoro și tineri atleți din întreaga țară. Satu Mare a fost reprezentat de sportivi și sportive de la LPS și CS Satu Mare având o evoluție foarte bună, astfel:La categoria Under 13: Motoz Anastasia CS Satu Mare- medalie de bronz în proba de triatlon,(60m,oină,greutate)1507 puncte,profesor-antrenor: Loredana OlahArdeleanu Ianis- LPS Satu Mare, locul 4 la triatlon,1075p, Profesor-antrenor Loredana OlahLa categoria-Under 14 ani: Foarte aproape de podium,a obținut locul patru, în proba de 80m plat,10.90sec și locul 5 în proba de 200m plat cu timpul de 28.07 sec, Rita Keresztes-LPS Satu Mare, profesor-antrenor Butean Marius