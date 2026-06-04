Rezultate foarte bune pentru atletismul sătmărean la Campionatul Național de Copii București

Sport 04.06.2026 18:16
Rezultate foarte bune pentru atletismul sătmărean la Campionatul Național de Copii București

În perioada 30-31 mai, la București, s-a desfășurat Campionatul Național de Copii în aer liber,Under 13,14 ani, competiție care a reunit cei mai valoro și tineri atleți din întreaga țară. Satu Mare a fost reprezentat de sportivi și sportive de la LPS și CS Satu Mare având o evoluție foarte bună, astfel:

La categoria Under 13: Motoz Anastasia CS Satu Mare- medalie de bronz în proba de triatlon,(60m,oină,greutate)1507 puncte,profesor-antrenor: Loredana Olah
Ardeleanu Ianis- LPS Satu Mare, locul 4 la triatlon,1075p, Profesor-antrenor Loredana Olah

La  categoria-Under 14 ani:  Foarte aproape de podium,a obținut locul patru, în proba de 80m plat,10.90sec și locul 5 în proba de 200m plat cu timpul de 28.07 sec, Rita Keresztes-LPS Satu Mare, profesor-antrenor Butean Marius







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