Mani Gyenes a trecut cu bine de ”prologul” de la DAKAR 2021! Duminică e startul oficial!

Sătmăreanul Mani Gyenes și a început cu bine aventura la Dakar 2021. Mani participă la al 11 lea său Dakar și a intrat deja în galeria exclusivistă a legendelor în cel mai dificil rally raid din lume…Sătmăreanul nostru a terminat pe locul 33 prologul de azi iar mâine, 3 ianuarie va lua startul oficial…

”Dakar 2021 is on! Astazi am avut un prolog rapid de 11 km – locul 33, 1 la Original by Motul (Malle Moto). Pe 3 ianuarie, luam startul in prima etapa: Jeddah – Bisha (total 623 km). Voi porni din bivuac la ora 05:13 dimineata, iar la ora 09:33 voi lua startul pe proba speciala (277 km). Este una cu multa piatra si in care trebuie sa fim atenti la navigatie, pentru ca sunt foarte multe intersectii si urme.