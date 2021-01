Mica Unire, sărbătorită sobru în pandemie la Satu Mare

Ziua Unirii Principatelor Române, sau Mica Unire, a fost sărbătorită sobru, în pandemie, duminică, la Satu Mare. Manifestările organizate cu acest prilej au avut loc în fața bustului lui Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Țărilor Românești, amplasat în fața sediului Inspectoratului Județean de Poliție.

Lume puțină, dar bună

Față de alți ani, Ziua Micii Uniri s-a bucurat de o prezență mai redusă, asta și din cauza pandemiei, dar oamenii prezenți au fost de valoare. Printre ei pot fi enumerați deputații sătmăreni Radu Cristescu (PSD) și Adrian Cozma (PNL).

De asemenea, la eveniment au mai fost prezenți prefectul Radu Bud, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, primarul municipiului Satu Mare, Kereskenyi Gabor, reprezentanți ai instituțiilor subordonate ministerelor de Interne și al Apărării, reprezentanți ai partidelor politice, alți participanți.

Manifestările dedicate Micii Uniri

Manifestările dedicate Zilei Unirii Principatelor Române au debutat cu intonarea Imnului Național, după care prefectul Radu Bud a dat citire mesajului premierului României, Florin Cîțu, cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române.

“Unirea Principatelor Române sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza ne amintește că puterea de a ne îndeplini obiectivele, ca națiune, stă în unitatea noastră. Revenirea la libertate și democrație am obținut-o uniți împotriva dictaturii, în decembrie 1989.

Uniți am obținut garanția parcursului euro-atlantic pe care România îl are de mai bine de un deceniu și jumătate.

Uniți am demonstrat că putem opri grave derapaje, putem salva democrația, atunci când o putere ilegitimă și opresivă a acționat împotriva propriului popor.

Tot uniți vom reuși să protejăm sănătatea noastră, a tuturor, și să ne redresăm economia”, s-a arătat în mesajul premierului.

Semnificația zilei de 24 Ianuarie

Manifestările oficiale au fost precedate de o alocuțiune privind semnificația zilei de 24 Ianuarie, rostită de Felician Pop, urmată de un scurt moment artistic, susținut de Marius Lupașcu și George Negrea.

A urmat apoi depunerea unei coroane de flori la bustul lui Alexandru Ioan Cuza, din partea Instituției Prefectului, a Consiliului Județean și a Primăriei Municipiului Satu Mare, în memoria celor care s-au jertfit pentru unitatea neamului românesc și a celor care au înfăptuit Unirea Principatelor Române.

Au mai depus coroane și jerbe de flori PSD, PNL și ALDE, dar și simpli cetățeni.

Hora Unirii atipică

Din motive de securitate sanitară, participanții la eveniment nu s-au prins în Hora Unirii, așa cum se întâmpla în anii anteriori. Totuși, participanții la eveniment au incins o Horă a Unirii fără a se prinde, însă, de mână și respectând distanțarea socială.

În acest an se împlinesc 162 de ani de la unirea Moldovei cu Ţara Românească sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza (1859-1866), fiind considerat primul pas important pe calea înfăptuirii statului naţional unitar român. La 1 Decembrie 1918, ţelul comun de unire a românilor într-un singur stat a fost atins, prin Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România.