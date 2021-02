Hainele second-hand fac bine la buzunar

A purta haine second hand este un trend care a prins de ceva vreme inclusiv în lumea vedetelor de la Hollywood. Drew Barrymore, Jada Smith (soția lui Will Smith) și chiar Sarah Jessica Parker cumpără haine care au mai fost purtate.

Spatiile comerciale par sa fie tot mai goale, datorita faptului ca nu mai merge nimic,totusi exista o afacere care ramane in picioare.Este de vorba despre magazinele second hand pe care le gasesti atat in cartierele orasului cat si in centru. Satmerenii sunt clienti fideli de ani buni ale acestor magazine doarece spun ei “pret raportat la calitate,inegalabil”.

Calitatea din second hand-uri nu o pune nimeni la indoiala, motiv pentru care aceste magazine sunt mereu arhipline.

“Saptamanal intru la cel putin trei astfel de magazine.In primul rand este ca si o terapie,ma relaxez uitandu-ma la asemenea frumuseti de haine si plus de asta, mi le permit sa le cumpar.De multe ori le iau pentru fiica sau nora mea, iar ele se bucura si le poarta cu drag.” a spus o doamna.

Intr-un asemenea magazin de haine second hand ai sansa sa pleci acasa cu un sacou Hugo Boss ,cu o rochie Versace sau cu o camasa Tommy Hilfiger iar pretul unui articol sa nu depasesca 25 de lei.

“I-am cumparat sotului meu trei camasi de firma si am platit 15 lei bucata.Sunt impecabile si plus de asta,una dintre ele avea si eticheta. Era nou-nouta. Imi place sa intru in second-hand-uri.Si cunostintele mele isi cumpara haine de aici, insa unora le este rusine sa recunoasca,nu vad de ce?!” a afirmat o satmareaca.

Deasemnea la mare cautare sunt gentile si incaltamintea care de cele mai multe ori arata impecabil.

Să cumperi de la second hand nu este doar o chestiune de economie – pe care o faci plătind un preț mai mic – ci și una de sustenabilitate. Industria textilă este al doilea mare poluator al lumii și, când unii dintre noi cumpără haine deja purtate în locul celor noi, facem un mic pas spre reducerea impactului nostru negativ asupra planetei.

Raluca Jofi