Mircea Govor: “După părerea mea, Călin Durla ar trebui să fie unul dintre viceprimarii Sătmarului!”

Dacă e luni seara, sunt previziuni și analize politico-administrative la Actualitatea sătmăreană. Managerul NVTV, Mircea Govor, este invitatul deja tradițional al emisiunii Actualitatea sătmăreană, iar luni seara a comentat evenimentele petrecute săptămâna trecută la nivel județean și nu numai.

PNL-ul o ia pe urmele PNȚCD-ului

Legat de situația politică de la nivel național, managerul Nord Vest TV, Mircea Govor, s-a arătat dezamăgit de modul în care actuala putere înțelege să-i respecte pe români.

”E un spectacol mizerabil în viața politică la nivel național. E un atac zilnic la traiul românilor. Tot ce fac cei de la putere parcă o fac împotriva oamenilor. Am văzut în weekend scenele din zona Lupeni. Îți vine să plângi… E bătaie de joc să nu le dai oamenilor salariile…Care nu sunt nici alea mari, vorbim de 1600-1900 lei…Și mai își permit să dea vina pe PSD … Da, vina PSD- ului e că a mărit alocațiile, pensiile, salariile. Adică i-a ajutat pe oameni să trăiască decent, iar acum actuala coaliție nu face decât să taie. Dacă vor continua în acest ritm, PNL-ul dispare, va avea soarta PNȚCD- ului!”, a spus Mircea Govor, care e de părere că doar interesele de grup mai țin împreună la guvernare partidele din coaliție.

”Coaliția va rămâne împreună pentru că au interese comune, de grup, de partid și chiar dacă nu se suportă vor sta împreună pentru că partidele care formează actuala coaliție, cu excepția UDMR, nu le văd bine. Nici pe PNL și nici pe USR PLUS. O să-i alunge lumea cu pietre. Ei sunt conștienți acum că nu vor mai prinde repede guvernarea în România”.

Două aripi care se frâng

”E o problemă și în PNL. Unde sunt două aripi. Una în jurul lui Orban și alta e fostul PD. Cum e și la Satu Mare. Nu vor mai rămâne mult împreună, nu se mai rabdă, nu-s compatibili. L-ai avut și pe primarul din Ardud și a vorbit deschis și concluzia mea e aceeași…și la Satu Mare sunt două aripi în PNL!” a comentat Mircea Govor situația din Partidul Național Liberal. Acesta a trecut apoi și la nivel județean și a amintit că numirea ca vicepreședinte la Consiliul Județean a doi reprezentanți PNL a fost total neinspirată.

Durla, cel mai bun viceprimar

”Ionuț Rus, trebuie să recunosc, are experiență, dar Beșeni sincer nu cred că știe ceva din Consiliul Județean. L-au pus acolo doar ca să nu fie din PSD. Dacă și la Primărie va fi la fel, doi de la PNL doar ca să nu fie PSD, atunci spun că actualii politicieni din Satu Mare își bat joc de instituțiile statului. Nu poate să îmi spună mie cineva că Beșeni e în stare să facă ceva, să aducă plus valoare la Consiliul Județean. Dacă Gabor Kereskenyi își pune doi viceprimari așa cum am văzut în presă, cei doi de la PNL, chiar dacă Stan a avut o perioadă cu Albu, iar Ghiarfaș nu are experiență în administrație, atunci dau să cred că ne merităm soarta. Va fi de râsu-plânsu. Va fi din nou o calificare la locul de muncă, așa cum am mai spus-o. Calificare la locul de muncă pe spinarea sătmărenilor”, a mai spus Mircea Govor, care a amintit că cel mai potrivit pentru o funcție de viceprimar ar fi profesorul Călin Durla. ”Este singurul care are experiență managerială în administrație. A fost inspector general, face politică de 20 de ani. Nu-l poate contesta nimeni, ca valoare e peste cei doi nominalizați de PNL”.

Despre pietrele din Centrul Nou

Mircea Govor nu a ocolit nici subiectul sensibil al lucrărilor începute, și acum contestate, din Centrul Nou.

”Deputatul Radu Panait de la USR PLUS trebuia să vină în fața sătmărenilor cu amendamentele pe care le-a depus pentru Satu Mare la bugetul național. Nu e rolul lui, că nu e detectiv particular, să caute unde s-au dus pietrele scoase din lucrările din Centrul Nou. El să aducă bani de investiții la Satu Mare, nu să se ocupe de găinării… El a ajuns în Parlamentul României de pe locul patru, la redistribuire, și așa, ca de pe locul patru, se comportă…Dacă era vorba de un furt din avutul statului, de sume importante, era firească sesizarea lui, dar așa… e ridicol!”, a declarat Mircea Govor, care a venit cu concluziile…

”Bucățile alea de piatră sunt de patrimoniu…Sincer, e o glumă, Centrul Nou trebuie reabilitat. Și eu am discutat cu unii și cu alții și am ajuns la o concluzie. Nu e problema mea, a ta, a noastră. E o dispută, clar…O dispută pentru lucrare, pentru bani iar pe mine nu mă interesează. Ca redacție, nu ne interesează , repet. În final sper să câștige sătmărenii, sunt fonduri europene iar sistarea lucrărilor ar fi o catastrofă. Dacă se va implica OLAF va fi o mare pierdere pentru oraș. Închei, repet , lucrarea trebuie finalizată în folosul comunității…E o bătălie pentru ceva din care nu facem parte nici noi, și nici sătmărenii. Punct.”

Felicitări celor care susțin baschetul și sportul în Sătmar

”Felicitări pentru tot ce se întâmplă cu baschetul sătmărean și pentru cei care au adus finala Cupei României la Satu Mare. Pentru că Satu Mare nu înseamnă nimic în sportul românesc. N-avem sală polivalentă, stadion, nimic… Suntem la pământ …Că ați adus finala aici și ai jucat cu un adversar care are condiții de 10 ori mai bune ca tine. Sepsi începe să devină o forță la nivel național, ajutat și de statul maghiar. Bravo lor, ăsta e avantajul lor. Cu banii lor sigur că altfel îți faci strategiile. Iar Satu Mare pentru că e în TOP ești între primele echipe, când noi nu contăm în sportul românesc. Felicitări, oricum! Am pierdut, nu e un capăt de țară… Am câștigat mult ca imagine. Măcar baschetul, luptele și sporturile care pot ține capul sus trebuie să mergeți mai departe!”, a fost comentariul legat de evenimentul sportiv din weekend care a avut loc la Satu Mare.

Înregistrarea emisiunii de luni seara poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.