Caleidoscop Cultural – Elemente tradiționale din istoria muzicală a chilienilor (episodul 10)

Dacă în episodul anterior am studiat muzica și instrumentele tradiționale chiliene, particularizându-ne cercetarea pe stilul de muzică care se cântă în bisericile catolice, azi vom intra mai mult în istoria muzicii tradiționale chiliene, unde vom face cunoștință cu instrumentele tradiționale din Cultura muzicală ”Mapuche”.



Mapuche (/ mæˈpʊtʃi /, Mapuche și spaniolă: [maˈputʃe]) sunt un grup de locuitori indigeni din sud-centrul actual al statului Chile și sud-vestul Argentinei, inclusiv părți din Patagonia actuală, termenul colectiv referindu-se la o etnie largă compusă din diferite grupuri care împărtășeau o structură socială, religioasă și economică comună, precum și o moștenire lingvistică comună ca vorbitori Mapudungun.

Influența lor s-a extins odată de la Valea Aconcagua până la Arhipelagul Chiloé și s-a extins mai târziu spre est până la Puelmapu, un ținut cuprinzând o parte din pampa argentiniană și Patagonia, astăzi, grupul colectiv reprezentând peste 80% din popoarele indigene din Chile și aproximativ 9% din totalul populației chiliene.

Mapușii sunt deosebit de concentrați în regiunea Araucanía, mulți migrând din zonele rurale în orașele Santiago și Buenos Aires pentru oportunități economice.

Populațiile Mapuche din zonele conduse de spanioli, în special Picunche, s-au amestecat cu colonialiștii , formând o populație mestizo care și-a pierdut identitatea indigenă, în vreme ce societatea mapuche din Araucania și Patagonia a rămas independentă până la sfârșitul secolului al XIX-lea, când Chile a ocupat Araucania și Argentina și a cucerit Puelmapu.

De atunci, mapușii au devenit supuși, apoi cetățeni ai statelor respective, astăzi, multe comunități mapuche fiind angajate în așa-numitul conflict mapuche privind drepturile terestre și indigene atât în Argentina, cât și în Chile. ( sursă: Mapuche – Wikipedia)

Astfel, trecând prin diferitele conjuncturi istorice, populațiile mapuche și-au păstrat individualitățile cultural – muzicale proprii, printre care ies în evidență și instrumentele muzicale tradiționale, pe care le folosesc și în prezent, prezentând în acest editorial principalele instrumente din această cultură.

Siku – ( Quechua : antara , Aymara : siku, “sicu”, “sicus”, “zampolla” sau spaniolă zampoña ) este un nai tradițional andin. ”Acest instrument este folosit în interpretarea unui gen muzical cunoscut sub numele de ”Sikuri”, fiind în mod tradițional regăsit peste tot în Munții Anzi, fiind mai degrabă asociat cu muzica din regiunile Kollasuyo sau Aymara, din jurul lacului Titicaca. În decursul istoriei, din cauza geografiei muntoase complicate a regiunii și datorită altor factori, în unele părți fiecare comunitate își va dezvolta propriul tip de Siku, cu reglare, formă și dimensiune particulare, acest factor aducând și libertatea fiecărei comunități de a-și dezvolta propriul stil de joc.

Astăzi, Siku a fost standardizat pentru a se adapta formelor muzicale occidentale moderne, fiind strămutat din rădăcinile sale tradiționale.



Mod de acordaj

Siku folosește o scală diatonică reglată în Mi minor / Sol Major,

– arca : RE-FA# – LA- DO – MI – SOL SI

– ira : MI – SOL – SI – RE – FA# – LA



Există variante contemporane de Siku cu o scară cromatică dispusă pe trei rânduri și cu distribuție a smitonurilor asemănătoare acordeonului cromatic”. (^ Kolasinski, Andrew (2015-05-09). “Siku Panflutes Bring Home The Sound Of The Andes”. South American Vacations. Retrieved 2019-07-05. “Panpipes of the Americas”. Native Flutes Walking. Retrieved 2019-07-05.)

Cultrún – ”este un membranofon, cu membrană atașată, lovit direct, emisferic ( ca timpanul ), fiind un instrument independent, care măsoară aproximativ 35 – 40 cm în diametru și o înălțime de 12 – 15 cm, corpul său fiind alcătuit din lemn de scorțișoară , de laur , lenga sau lingue, tăiat în timpul iernii, astfel încât fibra lemnului să nu se destrame. Este construit prin miezul trunchiului dându-se plăcii de sunet forma unui con deschis sau concav, ulterior, atașându-se o bucată de piele de miel sau de cal care acoperă gura, tensionată cu legăturile din piele care acoperă corpul tamburului.

Instrumentul este un tambur ceremonial și cel mai important instrument muzical al culturii Mapusche, folosit în principal de ”machis” (simbol magic – medical tradițional) pentru ritualuri religioase și culturale, precum și în timpul ritualului ”Ngillatun” din ceremonia tipică Mapuche.

Interpretarea se poate face în două moduri: ținut în mână și lovit cu un băț, sau sprijinit pe podea și lovit cu două bețe.

În viziunea lui Mapuche, cultrun reprezintă jumătatea universului sau a lumii în forma sa hemisferică; în imagine sunt reprezentate cele patru puncte cardinale, care sunt puterile omnipotente ale lui Ngünechen , domnitor al poporului, care sunt reprezentate de două linii încrucișate, iar capetele lor se încadrează în alte trei linii, reprezentând picioarele ”Choyke” ( ñandú ); iar în camerele împărțite prin liniile descrise mai sus, sunt desenate cele patru anotimpuri ale anului”. (Travelsur.net (s/f). «The Mapuche People 2 – Kultrun» (HTM) (en inglés). www.travelsur.net. Consultado el 31 de diciembre de 2011)

Trutruka – este uninstrument de suflat, care face parte din familia trompetelor. Se găsește în principal printre populațiile Mapuche din Chile și Argentina, producând un sunet, cu câteva variații tonale.

”Instrumentul are două părți principale, corpul și cornul. Corpul este fabricat dintr-un material specific zonei, numit ”Chusquea culeou” având o lungime cuprinsă între 2 – 5 metri cu diametrul de 2 – 10 cm. Bastonul este tăiat longitudinal în două jumătăți și apoi căptușit cu un șnur sau cu un fir de lână sau cu intestine animale, înfășurate în intestine animale de obicei de cal pentru a preveni scăparea aerului. Notele sunt produse din variațiile presiunii cauzate de suflare și de poziția buzelor.

Sunetul pe care îl produce este scânteiat și adânc, cu variații de ton scăzut, Trutruka fiind folosit pentru semnale pe distanțe lungi, apeluri de război sau acompaniament muzical în activități sociale și religioase”. (http://www.revistadeartes.com.ar/revistadeartes_8/musica%20mapuche.html)

Trompe Mapusche … acest instrument muzical neobișnuit, provine de fapt din Argentina și face parte integrantă din cultura indigenă Mapuche. ”În timp ce populația Mapuche a rezistat cu succes colonizării spaniole timp de peste trei secole, ei au fost fascinați de ”Harpa de jawă” – Harfa de gură – pe care spaniolii a adus-o probabil cu ei. Este un instrument muzical idiofonic mic și destul de simplu, fiind alcătuit dintr-o arcadă metalică – în Asia de Sud-Est acest arc sau armură este de obicei făcut din bambus – cu o limbă de oțel în mijloc, forma întregului instrument reamintind de litera grecească φ . De obicei, cavitatea este ținută cu gura de muzician, cavitatea orală acționând ca o placă de sunet.



În prezent, cele mai multe harfe pentru gură au un fel de pârghie mică aplicată perpendicular pe partea superioară a limbii, ceea ce facilitează atingerea de către deget, de obicei indice, sunetul fiind sobru și monodic, în multe ocazii fiind folosit ca instrument de acordaj, astăzi, instrumentul jucând un rol important în muzica religioasă din cea mai mare parte a populației Mapuche”. (Pinkerton, Emily J. (2007). Idem. )

Valeriu Ioan