Caleidoscop cultural – Elemente tradiționale din istoria muzicală a chilienilor (episodul 9)

Dacă în episodul anterior am fost în legătură cu părintele franciscan Emilian Dumea, unul dintre cei trei preoți români care activează în Misiunea Franciscană din Chile, azi vom studia în continuare muzica și instrumentele tradiționale chiliene, particularizându-ne cercetarea pe stilul de muzică care se cântă în bisericile catolice.

Astfel în Chile, rugăciunea Sfânt este o rugăciune foarte profundă și nu este interpretată ca o melodie tristă … trebuie să fie o melodie care să te îmbucure … să – ți îmbucure viața și atunci, clar că majoritatea melodiilor rugăciunii Sfânt, sunt melodii care te antrenează, te invită să bați din palme. Aici Liturghia fără un dans – ei spun că este o liturghie ”fome”, adică o liturghie care nu a fost chiar liturghie – dacă nu ai un dans, o mișcare … ceva.

Sunt alte dieceze unde sunt abordări mai tradiționale; însă curentul merge în direcția asta, spre manifestarea vie a bucuriei. Oamenii vor să se simtă bine când vin la Liturghie, vor să asculte Cuvântul Domnului, vor să cânte din toată inima, recunoscând că Dumnezeu este Sfânt de trei ori Sfânt … care stă cu și între oameni și merge împreună cu oamenii … e prezent în istoria fiecărei persoane. Ei vor să simtă lucrul acesta și-l manifestă prin rugăciunea Sfânt, cu bucuria de a-i cânta lui Dumnezeu.

Acum vom face o prezentare succintă a Instrumente muzicale tradiționale din Chile, și vom începe cu Charango, ” un instrument cu coarde, de doar aproximativ 66 de centimetri lungime, fiind un membru al familiei de instrumente ”lute”. Are o formă de chitară ca, cu zece coarde împărțite în cinci părți: 2 corzi SOL, 2 corzi DO, 2 MI, 2 LA și 2 MI. În mod tradițional, în trecut corpul charango a fost confecționat din scuturi armadillo, dar astăzi el este realizat de obicei din lemn de cedru sau castan. Instrumentul este foarte răspândit în toate regiunile andine din Ecuador Bolivia , Peru , din nordul statului Chile și nord-vestul Argentinei, unde este un instrument muzical popular care există în multe forme variante.



Charango a fost folosit în trecut în principal în muzica tradițională andină, dar astăzi este folosit din ce în ce mai frecvent de alți muzicieni latino-americani, cântărețul la charango fiind numit ”charanguista” (Mendoza, Z.S. (2008). Creating Our Own: Folklore, Performance, and Identity in Cuzco, Peru. Duke University Press. p. 97. ISBN 9780822341529. Retrieved 2014-10-16.).

În ceea ce privește Guitaron Chileno – este un instrument muzical folosit în muzica chiliană încă din secolul al XVI-lea pentru interpretarea unei varietăți de genuri chiliene importante, cum ar fi Cuevas și Tonadas. ”Ea are mai mult de două ori corzile instrumentului charango – 25 în total, – care sunt ciupite fără pană, în stil arpegiu de degetele mâinii drepte. Acest instrument seamănă cu o chitară în care acesta are un top plat și înapoi, dar cu un corp mai mic. Inițial chitara a fost un instrument folcloric văzut în principal în zonele rurale; totuși, recentul interes pentru “muzica internațională” și renașterea formelor muzicale tradiționale folclorice au dus la un interes sporit față de instrument în mai multe zone urbane și în cadrul muzical contemporan. Guitarrón Chileno este folosit în principal pentru a însoți ”el Canto a lo Poeta”, un vechi gen folcloric chilian care combină décima (o formă poetică de zece linii) și payada (improvizație).

Muzica cuprinde două grupuri principale de teme: ”Canto a lo Divino” , aprins. “Cântând Divinului”, în care sunt cuprinse subiecte solemne, religioase și elaborate și ”Canto a lo Humano” , aprins. ” Cântând omului “, în care sunt cuprinse subiecte umoriste, amoroase și de critică socială, instrumentul fiind de asemenea folosit pentru interpretarea și a altor genuri muzicale, cum ar fi ”Cue”, ”Tonadas”, ”Valses” și ”Polkas” (Pinkerton, Emily J. (2007). The Chilean Guitarrón: The Social, Political and Gendered Life of a Folk Instrument (Ph.D.). University of Texas at Austin.).

Un alt instrument musical este și Tiple chilian, un instrument cu 12 corzi similar în stil și formă cu Chileno – guitarron și Charango. ”Chitară de proveniență spaniol – columbiană, Tiple este frecvent auzit în ansambluri muzicale din Chile, de multe ori în combinație cu acordeon, în special în sudul țării.

Griful se alătură corpului la cel de-al 12 – lea spațiu, având un acordaj format din ” 12 corzi, grupate în patru corzi triple, acordajul tradițional făcându-se de la cel mai mic la cel mai înalt, în ordinea: DO – MI – LA – RE, mulți cântăreți contemporani, acordând instrumentul ca acordajul celor patru corzi superioare ale chitării moderne: RE – SOL – SI – MI.

Două corzi ale fiecăreia dintre cele trei corzi, sunt acordate cu o octavă mai sus decât coarda din mijloc, în sistemul: DO4 DO4 DO4 – MI4 MI4 MI4 – LA4 LA4 LA4 – RE4 RE4 RE4 în acordaj tradițional, sau RE4 RE3 RE4 – SOL4 SOL4 SOL4 – SI4 SI3 SI4 – MI4 MI4 MI4 în acordaj modern, tipul acesta de chitară fiind folosit și pentru interpretarea mai multor genuri muzică columbiană tradițională, inclusiv ”Bambucos” și ”Pasillos” (^ Zuluanga, David Puerta; Los Caminos del Tiple [The Evolution of the Tiple]; DamelPublishers; Bogota, Colombia: 1988. 208pp.).

Ne oprim cercetarea în acest punct, pentru ca în episodul următor să intrăm mai mult în istoria muzicii tradiționale chiliene, unde vom face cunoștință cu instrumentele tradiționale din Cultura Mapuche.

Să ne revedem cu bine!

Valeriu Ioan