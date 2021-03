Caleidoscop Cultural – Elemente tradiționale din istoria muzicală a chilienilor (episodul 8)

=

”Buenos dias! … vă spunem încă odată din Chile”!

Bună ziua Părinte … și bună ziua stimați cititori de pretudindeni. Ne aflăm în legătură cu părintele franciscan Emilian Dumea, unul dintre cei trei preoți români care activează în Misiunea Franciscană din Chile”. Părinte … data trecută ne-ați vorbit despre activitatea preoților franciscani din cele trei delegații franciscane din Chile și ne-ați prezentat detalii privind viața spiritual – culturală a credincioșilor chilieni. Vă propun să continuăm demersul de cercetare început, și să ne vorbiți în acest episod despre viața culturală și tradițiile muzicale ale chilienilor.

”Interesant demers și răspund cu plăcere invitației, mai ales pentru că știm că latinii au în sânge muzica … majoritatea dintre ei știu să cânte la un instrument, ei folosind în general chitara dar și câteva instrumente specifice ca naiul andin, bongosul, flautul … diferite instrumente de suflat specifice. Cultura muzicală în general este diversificată, în funcție de regiuni. În Nord se simte foarte mult stilul ”andin”, în centru ritmul ”cellatin”, iar în Sud “rancero” – folclor popular, aici trăind majoritatea populației care se ocupă de agricultură și păstorit. În Sud se folosește mai mult chitara, ca și în centru, pe când aici în nord, folosesc naiul și fluierul … dar și chitara. Mai nou când pregătesc câte o sărbătoare, celebrare, câte o liturghie, se folosește și triunghiul – triangolo, tamburina.

În ceea ce privește muzica cântată în cadrul Sfintelor Liturghii Romano – Catolice … există foarte multe influențe … de fapt ceea ce se aduce din Europa în domeniul muzicii liturgice e diferit, total diferit. Îți dai seama imediat dacă un cântec e din Europa sau dacă este local … ei având foarte multe accente tradiționale în muzică.

Ei cântă din ceea ce trăiesc, din cântecele lor fiind arătate munca câmpului, truda mineritului, pescuitul, viața de păstor în deșert la înălțimea de 5000 de metri. Atunci e clar că ei combină temele, pentru că în mod tradițional, Dumnezeu e contopit cu natura și cu Pacea. Ei numesc … Pacea Mamă care-i Dumnezeu. Dumnezeu este și pământul care-i păzește în orice moment; Dumnezeu este ascuns în orice piatră, în orice plantă … acestea izvorând dintr-o credință profundă, a contopirii naturii cu Dumnezeu într-o teologie naturală.

Pe de altă parte, chilienii sunt foarte solidari unii cu alții, în momentele dificile … de fapt este o țară dintre cele mai solidare din America Latină; asta și din cauza calamităților: cutremure; tsunami; incendii; pentru că vara e foarte cald se produc foarte multe incendii și atunci se ajută”.

Despre compozitorii și interpreții chilieni care au avut contribuții în muzica populară chiliană pătrunsă în Biserică.

”Chiar acum două luni am întâlnit pe unul dintre ei, care este foarte cunoscut … melodiile lui cântându-se în biserică. Locuiește aici, a venit în vizită și eu am rămas impresionat pentru că nu știam cine a scris cântecele care se cântă la noi. Am fost la un moment de rugăciune, pentru că aici sunt momente de rugăciune unde se cântă foarte mult, se manifestă prin dans și cântec … și am rămas impresionat când am aflat că această persoană a compus aceste cântece, fiind și un foarte bun creștin.

Sunt de asemenea, foarte mulți compozitori și cântăreți iubiți de popor, care cântă … compun … organizează spectacole religioase în orașe, târguri, piețe, organizând concerte în biserici și în fața bisericilor, dar și în săli de teatru … peste tot unde sunt invitați. Nume ca Hermana Valeska Glenda, Fernando Leiva, Marcela Gael, Coro de Mision Pais, etc. … evanghelizează prin muzica compusă și interpretată de ei”.

Facem popas de odihnă și de reîncărcare a bateriilor, dar ne vedem săptămâna viitoare, într-o nouă incursiune în Chile – Țara soarelui apune, unde oamenii din deșert și de pe munte sunt mângâiați de ocean unde vom studia mai în amănunt muzica populară și instrumentele tradiționale din Chile.

Să ne revedem cu bine!

Valeriu Ioan