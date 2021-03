Noul prefect al județului, instalat în funcție

Noul prefect al județului Satu Mare, Altfatter Tamas, a fost instalat ieri în funcție. Ceremonia a avut loc în sistem de videoconferință în sala mică de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare.

Ceremonie simplă

Ceremonia a început cu intonarea imnului României, după care a urmat citirea ordinului de eliberare din funcție a fostului prefect, Radu Bud, și de numire în funcție a noului prefect al județului Satu Mare, Altfatter Tamas.

În continuarea ceremoniei, noul reprezentant al Guvernului în teritoriu a depus jurământul. În cadrul ceremoniei au depus jurământul și noii subprefecți, Lavinia Kiss și Radu Bud.

”Altfatter Tamás este un profesionist desăvârșit, cu o mare experiență în administrația publică. Funcția de prefect înseamnă o mare responsabilitate, dar sunt convins că Tamás se va ridica la înălțimea funcției. Între Instituția Prefectului, Consiliul Județean și Primăria Municipiului Satu Mare va exista o relație de colaborare, în interesul sătmărenilor și pentru dezvoltarea comunităților! Le urez mult succes și celor doi subprefecți, Lavinia Kiss și Radu Bud!”, a declarat, cu această ocazie, primarul Kereskenyi Gabor.

„Le dorim mult succes noului prefect Altfatter Tamás și subprefecților Lavinia Kiss și Radu Bud, învestiți astăzi în funcții. Consiliul Județean va continua buna colaborare cu Instituția Prefectului, pentru ambele instituții prioritară fiind dezvoltarea județului Satu Mare”, a spus și președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba.

Cine este Altfatter Tamás

Reamintim că Guvernul a numit în ședința de miercuri patru prefecți propuși de UDMR, printre ei aflându-se și Altfatter Tamás, care a îndeplinit pâna acum funcția de subprefect al Instituției Prefectului Satu Mare.

Altfatter Tamás are 42 de ani, este avocat și economist, iar începând din anul 2014 îndeplinește funcția de subprefefact al județului Satu Mare. A absolvit cursurile Universității de Vest din Timișoara, specializarea economie, apoi s-a înscris la Facultatea de Drept a Universității Vasile Goldiș din Arad. În 2016 a absolvit cursul de formare a funcționarilor publici. Cariera administrativă a început-o în 2004 la Direcția Impozite și Taxe Locale ca și consultant financiar și mai târziu ca director general. Începând din martie 2014 este subprefect al județului Satu Mare, printre responsabilitățile sale fiind controlul juridic al deciziilor administrative, monitorizarea activităților instituțiilor subordonate și implementarea diferitelor programe guvernamentale. Este căsătorit și tată a doi copii.

În urma deciziei, Altfatter Tamás a declarat: “Uniunea mi-a încredințat o mare responsabilitate. Consider că am demonstrat de-a lungul anilor precedenți, că am experiența și calitățile necesare pentru a reprezenta interesele tuturor sătmărenilor.”