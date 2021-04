EVENIMENT. Festivalul de lumină Lights On ajunge în premieră la Satu Mare

=

Festivalul de lumină Lights On ajunge în premieră la Satu Mare cu expoziția instalației de lumină Gaia, a artistului britanic Luke Jerram, sub egida Lights In The Street, în perioada 30 aprilie – 9 mai.

Gaia se află pentru a doua oară în România în cadrul Lights On, după ce prima dată a vegheat deasupra privirilor fermecate ale publicului în clădirea The Office din Cluj-Napoca, în cadrul Lights On Romania 2019. De această dată revine în Satu Mare sub egida Lights In The Street, unde își propune să continue să le reamintească oamenilor cât de importantă este planeta pe care ne aflăm.

Instalația va fi expusă în aer liber pe pietonala Corneliu Coposu din Satu Mare și vine ca un cadou pentru locuitorii orașului cu ocazia sărbătorilor de Paște. Fiind perioada din an în care lumina reprezintă un element atât de important, Gaia va fi încă o sursă de lumină de care oamenii se pot folosi pentru a avea momentele de liniște atât de necesare acum.

,,Acest proiect este unul ieșit din tipare, care va aduce un element de noutate în orașul nostru, spre bucuria celor mari și mici. Ne-am propus să oferim sătmărenilor, chiar și în această perioadă de pandemie, momente prin intermediul cărora pot ieși din cotidian, care să aducă bucurie și să ne dea speranță!”, a spus primarul Kereskényi Gábor.

“Fiind printre cei mai mari furnizori de servicii EMS pe plan mondial, compania ZES Zollner Electronic din Satu Mare pune mare accent pe inovație și dezvoltare. Avem plãcerea de a fi parteneri în acest proiect impresionant Lights In The Street menit sã aducã bucurie sãtmãrenilor și în același timp sã ne atragã tuturor atenția asupra frumuseții Pãmântului. Grija pe care o avem fațã de planeta noastrã reprezintã de fapt grija pe care o purtãm fațã de generațiile viitoare.” a declarat István Leitner, director general al ZES Zollner Electronic Satu Mare.

“Lumina are un efect fascinant asupra noastră. Ne bucurăm mult să putem prezenta o instalație de lumină care a fost expusă printre altele în Londra, Paris sau Singapore, inclusiv în celebrul British History Museum, în fața publicului din Satu Mare” – Andi Daiszler, fondatorul Lights On.

Instalația de lumină a artistului britanic Luke Jerram este o reproducere detaliată a planetei Pământ după imagini de la NASA. Are o dimensiune de 7 metri, iar fiecare centimetru de pe suprafața ei reprezintă 18 kilometri din suprafața Pământului.

Gaia va putea fi vizitată în intervalul orar 5-22, fiind amplasată în aer liber. Publicul va avea acces cu titlu gratuit, însă anumite reguli și restricții vor fi impuse pentru ca normele de distanțare să fie respectate. Personalul de pază va supraveghea în permanență expoziția, astfel că publicul este rugat să urmeze întru totul instrucțiunile primite. La fața locului vor fi indicatoare clare care marchează aceste reguli în conformitate cu legislația în vigoare.

Vizitele vor fi permise doar cu purtarea măștii de protecție și cu păstrarea distanței minime de siguranță.

Expoziția este organizată de Primăria Municipiului Satu Mare, Centrul Cultural ”G.M. Zamfirescu” și este sponsorizată de Zes Zollner Electronic Satu Mare.

Partenerul de mobilitate al evenimentului este Mercedes-Benz by ATP Exodus.

Despre Gaia:

Pământul ne oferă totul, însă de cele mai multe ori noi uităm să oferim înapoi. Artistul e creat această instalație de lumină cu scopul de a ne aminti cât de frumoasă este planeta noastră, dar și cât de fragilă este în același timp. Așa cum ea are grijă de noi, este și rândul nostru să facem la fel, iar după fiecare gură de aer proaspăt să ne amintim să îi mulțumim prin schimbarea obiceiurilor care îi dăunează.

“Sper ca vizitatorii să vadă Gaia și să înțeleagă cum arată Pământul din spațiu, un loc incredibil de frumos și de prețios. Un ecosistem de care trebuie să ne îngrijim urgent, singura noastră casă”, spunea Luke Jerram.

Despre Luke Jerram

Luke Jerram e un artist multidisciplinar din Bristol, Marea Britanie. Creațiile sale includ sculpture, instalații și proiecte artistice live. Cariera sa de peste 20 de ani l-a dus peste tot în lume, având proiecte pe aproape toate continentele și expunând în cele mai mari centre urbane ale planetei. În 2019 a fost numit Fellow al Royal Astronomical Society din Marea Britanie, pentru contribuțiile aduse domeniului și promovării acestuia.

Despre Lights On:

Lights On este un festival de instalații de lumină lansat de Asociația Daisler la Cluj-Napoca în 2018. Evenimentul a reușit rapid să-și atragă fani din toate rândurile pentru că promovează o nouă nișă a artelor vizuale în spații publice, activări urbane dintre cele mai inedite dar și colaborări fascinante cross sectoare.

Între 27 noiembrie și 6 decembrie, cea de-a treia ediție a Lights On a fost organizată la Cluj-Napoca, fiind unul dintre puținele evenimente la nivel european care au fost organizate cu siguranță.

Lights On face parte din rețeaua ILO (International Lights festival Organisation), fiind înfrățit cu evenimente majore de la nivel internațional precum festivalurile de lumină Canary Wharf Winter Lights sau Glow Eindhoven dar și Fete des Lumiere, cel mai mare festival de lumină al lumii.

Lights On este organizat și creat de Asociația Daisler din Cluj-Napoca, o organizație non-profit care are ca scop facilitarea proceselor de activare, reactivare și transformare urbană prin inițiative culturale creative inedite.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să accesați www.lightsonromania.com.