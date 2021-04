Nababul de la ITM. Taurine de peste 450.000 euro, evaziune fiscală și muncă la negru

=

Pe zi ce trece primim tot mai multe informații și tot mai multe probe despre ilegalitățile făcute de Cristian Sasu. Sincer, suntem îngroziți de ce poate face un om, conducătorul unei instituții de stat în țara noastră!

Desigur, el se laudă că îl doare la bască, că el face ce ilegalități vrea deoarece are în spate doi generali de armată, firma lui este a SRI-ului și plus că el stă la șprițuri cu mai mulți judecători.

De data aceasta am primit niște probe solide că la firma la care șeful de la ITM taie și spânzură, SC SUV Angus SM SRL, face evaziune fiscală, nu înregistrează facturile emise în contabilitate, acesta ia bani la negru de la oameni fără să le taie chitanță sau bon fiscal, are oameni care îi lucrează fără forme legale, sau cum este în limbajul colocvial “oameni la negru”. Aceasta din urmă este maximă, șeful ITM are oameni la negru. Adică la ITM, lupul e paznic la oi! Noaptea minții, șoc și groază sau curat murdar?! Mai bine zis toate la un loc!

Taurine de 453.200 euro din salariu de 1000 de euro!

Cristian Sasu, “magnatul” de la ITM Satu Mare, reușește ceva ce nimeni în țara asta nu mai poate, și anume să cumpere dintr-un salariu de 1000 euro pe lună, adică 12.000 pe an, 120.000 euro în 10 ani, taurine de 453.000 euro în 2 ani. Cu banii jos, așa cum îi place lui să se laude, cum altfel? Mai exact, acesta, prin firma SC SUV ANGUS SM SRL la care are împuternicire notarială să o reprezinte, are 206 taurine conform Declarației din 2021 prin care și-a cerut cota parte din pășune la Baba Novac. La o simplă căutare pe Google, la preț de vânzare găsim taurine angus de la 1850 euro/bucată până la 2200 euro/bucată, am stat de vorbă și cu alți fermieri din județ care ne-au confirmat că acestea sunt prețurile reale. Așadar, 2200 euro înmulțit cu 206 bucăți rezultă un preț exorbitant de 453.000 euro. Numai că alt șoc! În anul 2019 a declarat pentru cota de pășune că are 115 taurine, adică în 2019 când a început să cumpere vacile cifra de afaceri a firmei SC SUV Angus SM SRL era de 10.275 lei, adică veniturile pe tot anul au fost 10.275 lei, iar activele imobilizate de 940.601. Adică cei 940.601 reprezintă bani dați pentru animale. Concluzia: bani în firmă nu a avut, dar a cumpărat când a deschis firma taurine Angus de 200.000 euro, clar cu banii jos. Cum ar spune o vorbă a tinerilor de azi: ”Asta înseamnă să fii mafiot!”. În 2018 când a deschis societatea nu a avut nici un venit. Așadar, a cumpărat vacile cu bani în pungă!

Evaziune fiscală, bani la negru și bani băgați în buzunar!

Dacă tot am prezentat așa frumos cifra de afaceri pe 2019 de 10.275 lei, vrem să spunem că în același an a avut un singur angajat cu acte legale dar și un profit net de 8663 lei. Adică omul a lucrat pentru 1612 lei pe un an întreg, cu tot cu bani de plătit la stat pentru salarii, adică vreo 120 de lei pe lună. Simpla concluzie este că omul a fost declarat cu salariu minim și restul banilor i-a dat din buzunar.

Dar cu un angajat plătit la 1 oră de muncă pe zi probabil, firma SC SUV Angus SM SRL a încheiat un contract de prestări servicii de întreținere pășuni cu Asociația Crescătorilor de Taurine Baba Novac având ca obiect al contractului executarea unor lucrări de întreținere a suprafeței de 138 ha(hectare)pășune situată în Baba Novac, constând în cosire, îndepărtare resturi vegetale, curățire de spini și altă vegetație, discuire, aplicare îngrășământ, extinderea, repararea și modernizarea sistemului de aducțiune cu apă de pe pășune, realizarea unor căi de acces pe pășune, podețe de trecere etc.

Valoarea contractului este de 32.500 lei TVA inclus.

In același an a făcut și factura în valoare de 32.500 lei, mai exact în luna iulie, a predat-o asociației care a înregistrat factura în contabilitate, dar nu același lucru l-a făcut și firma emitentă și anume SC SUV Angus SM SRL drept dovadă la sfârșitul anului a declarat că a facturat doar 10.275.

Se pare că firma SC SUV Angus SM SRL s-a sustras de la plata TVA și a impozitului pe profit la sfârșit de an nedeclarând factura emisă. Mai exact a făcut evaziune fiscală. Conform noului Cod Penal, la Legea 241/2005 actualizată în 2021 la Art.9 Infracțiuni :

1) Constituie infracțiuni de evaziune fiscală și se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 8 ani și interzicerea unor drepturi următoarele fapte săvârșite în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale:

a) ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile;

b) omisiunea, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate;

c) evidențierea, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive;

Ca tacâmul să fie complet, Cristian Sasu a luat 5000 lei bani în mână și a uitat să mai emită chitanță, conform celor declarate de Ioan Pișcorean și, mai mult, în cadrul executării contractului președintele Asociației Crescătorilor de Taurine Baba Novac a declarat că la firmă au lucrat 7 oameni.

Conform site-ului listafirme.ro

“După ce a prestat serviciul, cu 6, 7 oameni firma SC SUV Angus SM SRL a emis factura, Cristian Sasu m-a chemat la o întâlnire la Hotel Melody în Satu Mare pe strada Păulești. La întâlnire au venit cei doi, Cristian Sasu și asociatul lui domnul Blidar și eu am fost cu nevasta mea. Mi-a zis că trebuie să le plătim factura pentru munca prestată. Soția mea avea pregătit un avans de 5000 lei, pe care i l-a dat. Sasu a luat banii, i-a băgat în buzunar și a zis că ne va elibera chitanță. Nici până în ziua de azi nu a făcut-o. Am rămas și cu datorie de 5000 lei față de firmă și fără bani”, a declarat Ioan Pișcorean pentru Gazeta de Nord-Vest.

Culmea, în 2019 firma a avut declarat doar un angajat, printr-o simplă concluzie … restul oamenilor au lucrat fără bază legală, adică muncă la negru! Bineînțeles cine să îl verifice de angajați și formele lor legale pe ditamai șeful ITM?!

Astfel, potrivit Codului Muncii, constituie contravenție și se sancționează în consecință următoarele:

primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, amenda fiind de 20.000 de lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăși valoarea cumulată de 200.000 de lei;

Așadar, firma SC SUV Angus SM SRL trebuia să fie amendată cu 120.000 lei.

Cristian Stan