Fotoeditorial în exclusivitate:  CEAINĂRIA DE LA ÎNCEPUTUL SĂPTĂMÂNII

Bună ziua iubiți cititori … și bine ați venit la ”Ceainăria de la început de săptămână”!

După cafeluța de dimineață servită ”la pachet în redacție … deoarece ”lunea nici iarba nu crește” … ne-am gândit să vă invităm la un ”five tea o’clock’ … adică la o miștocăreală și dulcegăreală de bârfă.

După cum probabil ați sesizat, exprimarea ”ne-am gândit” … arată că nu sunt singur în acest spațiu cultural … prezentându-vă o nouă colegă din redacția Gazetei de Nord Vest … pe doamna Conf. Univ. Dr. și regizor artistic Ina Hudea! Salut Ina!

Ciao Vali și mulțumesc Gazetei de Nord Vest că mi-a oferit oportunitatea de a face parte dintr-un colectiv redacțional de excepție.

Ar trebui să mă prezint … nu? … ei bine … formarea mea pedagogică a început în 1990 odată cu admiterea la Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie (Teoretică), specializarea Pedagogie muzicală și profesor de pian (cum era numită în vremea aceea) de la Academia de muzica ”Gh Dima” din Cluj – Napoca.

Deși studentă a facultății teoretice, am fost atrasă irezistibil de lumea operei, făcând asistență de regie la numeroase spectacole ale profesorului Alexandru Fărcaș, unde am trecut prin etape interesante; de la sufleur, mașinist … până la pregătire muzicală, machiaj, etc. … experiențe foarte utile pentru cariera mea profesională viitoare, lucrarea de licență, a acestei prime facultăți absolvite în 1995, ”Crea ţ ia de operă a lui Giuseppe Verdi în contextul social, politic şi cultural al secolului XIX ”, reflectând preocupările mele intense pentru arta lirică.

Examenul de licență al Facultatii Teoretice a coincis și cu primul meu an de studii la Facultatea de Interpretare, specializarea Regie de Teatru Muzical de la aceeași academie, în timpul studiilor de regie, continundu-mi evident, munca de asistent la numeroase spectacole.

Tănără studentă la academie … dar care a fost debutul în regia scenică?

Am avut șansa să particip la punerea în scenă a unor premiere absolute și chiar a premierei mondiale, ”Întruchiparea dorinței” de Luis de los Cobos Almaraz, realizând și câteva montări proprii … susținându-mi licența în 1999 cu spectacolul Povestea soldatului Woyzeck – o primă preocupare legată de spectacolul sinteză, preocupare ce se va contura, mai tarziu, în timpul studiilor doctorale, și apoi în întreaga carieră didactică.

Tot în perioada studiilor celei de-a doua facultăți, am început să lucrez ca redactor muzical la Academia de muzica “Gh. Dima” (studioul acustic) și Redactor al Televiziunii publice, studioul regional TVR Cluj, unde timp de 6 ani am realizat peste 40 de emisiuni culturale, care promovau activitatea academiei, a colegilor și profesorilor mei, precum și activitatea artistică proprie, pentru ca în aceiași perioadă, încă student fiind mi-am început și cariera didactică, predând plata cu ora între 1996 – 2001 la disciplinele Clasa de opera, Istoria teatrului universal, Dramaturgie, Regie.

La terminarea Facultatii de Interpretare, secția Regie Teatru Muzical și Spectacole, fiind deja integrată ca angajat al Academiei de Muzica “Gh. Dima”, unde am îndeplinit de-a lungul timpului mai multe funcții, am participat la numeroase proiecte, fiind director artistic de program, director executiv al Simpozionului “Arta vocală în toate ipostazele” , procupându-mă în acelasi timp și de cercetarea stiintifică personală în domeniu.

Au urmat anii de cercetare și desăvârșire academică …

Da, între anii 2000-2004 mi-am încheiat studiile doctorale susținându-mi Lucrarea cu titlul ”Teatrul lui Shakespeare în Operă, spectacolul sinteză – Genul de teatru operă”,

… prietenul tău Shakespeare te-a inspirat … nu glumă …

cam așa … teza fiind apreciată de membrii comisiei, specialiști de prestigiu, cu calificativul Summa cum Laude.

Am trăit o perioadă de efervecență creatoare, aș putea spune, deoarece am reușit să montez și să realizez mai multe spectacole care mi-au dat reale satisfacții profesionale.

Tot în perioada studiilor doctorale, respectiv în anul 2002, mi-am început colaborarea cu Departamentul de Educație Continuă și Învățământ la distanță al AMGD, unde am predat timp de 18 ani neîntrerupt disciplinele: Arta Actorului și Miscare Scenica, Regie Teatru Muzical, Clasa de Opera și Dramaturgie Muzicală, începând să scriu lucrări pentru uzul studenților, care s-au și finalizat cu publicarea a trei dintre ele la Editura MediaMusica: ”Marketing cultural şi promovare în mass-media”; ”Shakespeare musical” și suportul de curs ”Arta Actorului-modul de studiu I și II pentru studii universitare prin învățământ la distanță”.

În 2009 am absolvit un curs specializare CFPPC de formatori de formatori/ competențe: impresariat artistic şi referent de specialitate aşezământ cultural, și am început predarea acestor discipline, din 2004 până în anul 2012 activând pe plan profesional paralel, ca referent marketing și realizator de emisiuni culturale la TVR Cluj, unde am dobândit o importantă experiență în domeniile/specialitățile adiacente, ca: marketing, impresariat artistic, producție și regie de opere film, familiarizarea cu tehnicile jurnalismului muzical de televiziune, abilități manageriale prin conducerea de multiple evenimente artistice și stiintifice, etc., făcând o adevărată pasiune pentru domeniul Regiei de montaj precum și pentru crearea de formate și scenarii pentru rubricile culturale, care m-au ajutat apoi în cariera didactică, la realizarea a numeroase proiecte inedite.

”Viva Vox”…?

Din 2010 m-am implicat alături de prof univ Francisc Fuchs în organizarea acestui minunat Festival studențesc de operă al cărui director executiv am fost, și în cadrul căruia, la cea a doua ediție, am predat și cursurile de măiestrie pe specialitatea “Jurnalism Muzical de Televiziune”, urmând și alte evenimente și spectacole proprii, anul 2011 aducându-mi titularizarea pe postul de Lector universitar dr. la Academia de Muzică ”Gh. Dima” în cadrul Facultății de Interpretare, Departamentul de Canto și Artele Spectacolului Muzical, unde predau și în prezent disciplinele: Clasa de Operă, Regie Teatru Muzical, Genuri Muzical – Scenice de Operă și Balet, Istoria Teatrului, Operei și Baletului, Spectacologie, Arta Actorului și Mișcare Scenică, Dramaturgie Muzicală și Improvizație Regizorală;

pentru ca perioada 2011-2018 să fie una extrem de intensă din punct de vedere al realizărilor pedagogice, ea însumând nu mai puțin de 100 de spectacole studențești, printre care și coordonări lucrări de licență specializările Canto și Artele Spectacolului Muzical, spectacole care au fost prezentate atât pe scena Academiei de Muzică, cât și pe scenele celor două Opere Naționale clujene, a Casei de Cultură a Studenților, a Filarmonicii de Stat Transilvania (Auditorium maximum), dar și în condiții de studio (Casa Artelor) și în spații neconvenționale (Scena Urbana, Sinagoga Bistrița, etc.).

Ar mai fi ceva de adăugat?

În paralel cu activitatea didactică și științifică, în 2015 am inaugurat microstagiunea studențească Casa Artelor, în colaborare cu Fundația Culturală Carpatica, pînă în anul 2017 fiind regizor artistic al Operei Naționale Române Cluj (unde colaborez și în prezent), continuându-mi astfel și parcursul artistic cu realizări semnificative … și iată că de azi vom realiza dragă Vali, împreună, ceainării periodice de discuții, cu și despre arta actorului, a publicului – cititor și a spațiului cultural în care trăim.

Acestea fiind spuse … ne revedem în curând!

Ina HUDEA

Valeriu IOAN