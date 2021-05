Vasile Cioră, colegul meu de expoziții

=

Sculptorul Vasile Cioră a expus alături de mine la expoziția de artă plastică a cărei vernisaj a avut loc în 15 ianuarie 2021 (în 5 săli de expoziție) de Ziua Culturii Naționale și a nașterii lui Eminescu, apoi, în perioada 22 martie – 16 aprilie 2021 o expoziție de artă plastică (Vasile Mic, pictură și Vasile Cioră, sculptură) a ocupat sala de la parter și cele două săli de expoziție de la etajul celebrului Castel Karolyi din Carei.

Vasile Cioră s-a născut la 26.04.1963 în comuna Călinești-Oaș, județul Satu Mare. Este absolvent al Școlii Populare de Artă Satu Mare – profesor Erdei Ștefan.

Are de mulți ani atelier propriu în Călinești-Oaș, unde prelucrează marmură, granit și calcar, cu comenzi suficient de multe.

Între operele sale se numără: în județul Suceava – două monumente dedicate eroilor din cele două războaie mondiale; la Timișoara și Arad a executat gravuri demne de luat în seamă, după cum i-au fost comandate.

A lucrat la obeliscul din Negrești-Oaș (ca angajat atunci al unei firme din Gherța Mică).

În curtea Bisericii Ortodoxe din Călinești-Oaș, i-a dedicat un mic monument din marmură preotului Vasile Ciorbă, cel care a reconstruit în timpul comunismului biserica din comună și a construit o biserică în satul Coca (unde nu era biserică până atunci).

În comuna Bixad are realizat un monument în centru, după cum i-a fost comandat. De asemenea, în centrul comunei Certeze a gravat monumentul existent.

Răstigniri din piatră are realizate la mai toate bisericile ortodoxe din zona Oaș, de asemenea la mai multe biserici din Satu Mare.

Are un fiu, tot Vasile, care a absolvit cursurile Liceului de Artă Satu Mare, cu atelier propriu în Călinești-Oaș, unde prelucrează marmură, cu comenzi suficiente.

Cum am spus, Vasile Cioră are atelier propriu în Călinești-Oaș, cu toate dotările necesare, are materiale (să zicem piatră importată din India), are multă putere de muncă și talent cât încape…

Ne pregătim de o expoziție la Muzeul Țării Oașului, cu vernisaj în această lună, eu cu 100 tablouri pictură pe pânză și Vasile Cioră cu 8 sculpturi.

Vasile Mic