NORD VEST TV. Mircea Govor: “A fost o perioadă mai dificilă, dar lucrurile au intrat în normalitate la PSD Satu Mare”

Managerul Nord Vest TV, Mircea Govor, a vorbit luni seara în cadrul emisiunii Actualitatea sătmăreană despre situația actuală din PSD Satu Mare, despre mișcările de pe scena politică sătmăreană. Acesta a comentat și bătălia pentru șefia PNL și situația din cadrul coaliției de guvernare.

“Eu și Gabi Leș am anunțat că vom candida pentru șefia organizației județene”

Managerul NVTV, Mircea Govor, a făcut un rezumat al discuțiilor purtate de social -democrații sătmăreni în ședința de vineri, una la care a participat și președintele interimar Radu Moldovan.

”Eu tot am spus și o tot spun, colegii mei din PSD sunt oameni excepționali, primarii sociali – democrați sunt cu experiență, au trei, patru, cinci mandate în spate și și-au făcut datoria în localitățile pe care le conduc. Lucrurile au intrat în normalitate, spun eu, a fost o perioadă mai dificilă. Venirea lui Radu Moldovan a fost una benefică. Noi suntem ca într-o familie, ne cunoaștem și suntem împreună de peste 20 de ani, nu suntem dușmani între noi, fiecare cu ambițiile lui, dar la final lucrurile se vor normaliza. Vom face alegeri în toate structurile, în toate organizațiile- comunale, orășenești, municipale- se vor alege colegii care vor participa la conferința județeană de alegeri care va avea loc în toamna acestui an. Avem un birou politic interimar, din 19 persoane, lipsesc de acolo eu și Gabi Leș pentru că noi am anunțat că suntem candidații la șefia filialei județene, dar pot să mai apară și alți doritori, cu condiția să se respecte statutul. Vor fi alegeri și în alte județe, nu doar în Satu Mare”, a spus Mircea Govor.

În echipă cu Ioana Bran

“Ioana Bran va candida la funcția de președinte al Organizației municipale PSD. Facem o echipă eu și Ioana, am bătut palma și vom merge împreună pe moțiune. Avem o echipă cu prim-vicepreședinți, vicepreședinți, cu președinți la tineret, la organizațiile de femei, la seniori și secretarii executivi. O să o sprijin pe Ioana să ajungă pe această funcție. Îl va avea contracandidat, cred, pe Ciprian Crăciun, e colegul nostru, consilier local și administrator public la Racșa, este președinte PES și va intra în competiție cu Ioana Bran. Eu sunt convins că Ioana va câștiga pentru că vine cu o echipă excepțională, cu fostul inspector școlar general Călin Durla, ca președinte executiv, un secretar executiv cu multă experiență Gheorghe Rentea, iar vicepreședinți vor fi oameni cu multă experiență, dar și tineri foarte valoroși. O repet, lucrurile intră în normalitate și trebuie să trecem la treabă. E mult de muncă pentru că ne așteaptă un 2024 aglomerat cu alegeri locale, europarlamentare, parlamentare și prezidențiale…” a spus Mircea Govor, care a punctat vizavi de situația primarului Toma Betea de la Racșa: ”Nu intru în amănunte legat de primarul Toma Betea, este prietenul și colegul meu, sper că va rămâne primar…!”.

S-a confirmat că vizita la Satu Mare a premierului Cîțu a fost politică

”Am avut dreptate când am spus că vizita la Satu Mare a premierului Cîțu a fost una politică. A venit să se asigure că are sprijinul organizației județene a PNL Satu Mare la alegeri. Și-l are pentru că deputatul Adrian Cozma a apărut în poza de grup de la anunțarea candidaturii lui Cîțu. Lucrurile sunt clare și se leagă. Fac politică de peste 20 de ani și am simțit care e motivul vizitei de la Satu Mare. Că doar nu a venit Cîțu până aici să joace fotbal cu elevii de la Liceul Steinhard”, a amintit Mircea Govor, care îl vede de altfel favorit pe actualul premier în lupta cu Ludovic Orban pentru șefia PNL.

”Semnalul de la Cotroceni e clar. Organizația PNL Sibiu e cu Cîțu, plus că foștii pedeliști în frunte cu Flutur și Boc sunt cu Cîțu..!”, a mai spus Mircea Govor.

În politică nu merge cu dubla măsură

Mircea Govor a comentat și situația oarecum ciudată din cadrul coaliției de guvernare PNL-USR PLUS-UDMR.

”Nu merge cu dubla măsură în politică. Nu poți să te dai la București în aceeași barcă și apoi pe plan local să nu îți susții partenerii. Alegătorii îi vor sancționa în 2024. Am văzut și eu că și la Satu Mare USR-ul s-ar vrea în opoziție cu UDMR-ul și am observat că și de la PNL se ridică voci care contestă proiectele udemeriștilor. Așa ceva nu se face dacă ești într-o coaliție. Nu știu la ce se gândesc pe termen lung”, a mai spus Mircea Govor. Înregistrarea emisiunii Actualitatea sătmăreană de luni seara poate fi urmărită pe pagina de facebook a Nord Vest TV.

Cristian Stan