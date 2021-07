JOCURILE OLIMPICE : ADRIAN POP sătmăreanul care a ajuns la TOKYO ca antrenor al unei spadasine din PERU!

- Advertisement -

Vineri începe ediția de pandemie a Jocurilor Olimpice. România are 101 sportivi calificați iar dintre ei Claudia Cuic-Pop e singura reprezentantă a Sătmarului. Aceasta face parte din echipa României de baschet 3×3 , echipă cotată cu șansa a 5-a la o medalie.

Mai avem o sportivă din Satu Mare ce a făcut deplasarea la Tokyo. E vorba de spadasina Veres Greta, doar că din păcate ea nu va concura pentru medalii, nu stă în satul olimpic ci a mers la Jocurile Olimpice ca parteneră de antrenament a spadasinei Ana Maria popescu-Brânză.

Surpriza a venit însă de unde ne-am așteptat mai puțin…De la delegația statului PERU! Acolo îl avem ca delegat oficial ca antrenor al spadasinei Maria Luisa Doig Calderon pe Adrian Pop.

Acesta ne-a povestit ieri cum a prins în ultima clipă biletul pentru Tokyo .

”În februarie , Luisa a venit la Budapesta să o antrenez. A mai fost la noi la club , la Budapesta în cantonament în 2019 înainte de Campionatul Mondial și i-a plăcut. Apoi a venit pandemia și în Peru s-au închis toate sălile de sport și antrenament . Nu și-a pierdut speranța că va merge la Olimpiadă și în februarie a aflat că în Ungaria se poate antrena așa că m-a contactat și am început colaborarea” ne-a spus Adrian Pop cel care antrenează din 2017 la BVSC Budapesta.

”Vă dați seama că ea înainte să vină la Budapesta timp de patru luni nu s a putut antrena așa că practice am luat o de la zero …La începutul lunii aprilie a fost la un concurs de Cupa Mondială în Rusia la Kazan unde a intrat între primele 32. Apoi la sfârșitul lui apriliea fost ultima șansă. Ultimul turneu de calificare în Costa Rica pentru ultimul bilet de calificare din zona Americii Centrale și de Sud .A tras perfect și a câștigat concursul și a obținut calificarea la Tokyo!” ne –a povestit Adrian Pop.

”Apoi în luna mai m-a sunat și m-a întrebat dacă vreau să o însoțesc ca antrenor al ei la Jocurile Olimpice. A făcut toate demersurile la Comitetul Olimpic din Peru și iată mă de luni, suntem în satul olimpic” a continuat sătmăreanul nostru care în 1992 a participat ca sportive legitimate la CS Satu Mare la Jocurile Olimpice de la Barcelona.

Cât despre aventura de până acum de la Tokyo, Adi Pop spune că la aeroport s-a stat patru ore la intrarea în Japonia dar că în satul olimpic sunt condiții foarte bune.

”E cald afară dar în interior peste tot avem aer condiționat. Am avut și primul antrenament și ne bucurăm de momentul deosebit. Mâncarea e bună și nu ne putem plânge de nimic. Așteptăm concursul unde important e să spere în șansa ei. Va avea o adversară foarte puternică în primul tur , din Hong Kong. Fosta lideră mondială ce acum e antrenată de domnul Octavian Zidaru” a mai spus Adrian Pop care îi va ține pumnii strânși și singurei spadasine din România calificată la Tokyo, Ana Maria Popescu.

Concursul individual la spadă feminin e programat pe 24 iulie.

De remarcat că la 16 ani, sportiva antrenată de Adrian Pop, a participat la Jocurile Olimpice de la Beijing 2008 în competiția de floretă. A schimbat arma iar în 2021 iat-o la Jocurile Olimpice în proba spadasinelor.

Și Adrian Pop a început cu floretă și a trecut la spadă…

Povestea lui Adrian Pop în scrimă a început acum 46 de ani șla CSS Satu Mare.

“Am ajuns la scrimă la o selecţie pentru că o colegă de a mea a mers şi ea. Eu n-am fost selectat din prima dar apoi tot am ajuns la antrenamentele doamnei Lengyel”, ne-a povestit Adrian Pop care la începutul carierei, timp de şapte ani, a tras la floretă şi abia apoi a ajuns la spadă sub comanda antrenorilor Lajos Vigula şi Csiszar Francisc.

După o carieră deosebită în ţară ce a culminat cu participarea la Olimpiada din 1992 de la Barcelona, Adrian Pop şi-a încercat în urmă cu 11 ani norocul în Suedia. A ajuns la Kungsbacka, un orăşel liniştit de lângă Goteborg prin intermediul unui prieten, Andras Borsodi.

“Aveau nevoie de un antrenor la club şi am dat probe două săptămâni. Au fost mulţumiţi de mine şi timp de doi am am alergat între clubul din Kungsbacka şi cel din Oerebro. La început mi-a fost greu până când am strâns mai mulţi copii la sală dar apoi au început să apară performanţele” a povestit Adrian Pop care se mândreşte că la doar doi ani de antrenorat în Suedia, la Naţionalele de juniori în finală au tras echipele de spadă de la cluburile pe care le-a pregătit chiar el.

“După doi ani am ales să rămân la clubul din Kungsbacka pentru că aveam o sală doar a noastră de pregătire şi condiţii mai bune. De 10 ani am avut mereu sportivi de ai mei ce au reprezentat Suedia la Europene sau Mondiale de cadeţi sau juniori. Iar anul trecut sportiva mea Linde Asa a luat bronzul la Mondialele de cadeţi şi apoi bronz la Olimpiada de Tineret şi la individual şi cu echipa.” se mândreşte antrenorul sătmărean.

”Apoi din 2017 lucrez la clubul BVSC din Budapesta. Aici mai am doi colegi din Satu Mare, pe Andrásfi Tibor si Márka István. Seful clubului de scrimă este Fekete Attila tot din Satu Mare, fosti sportivi al lui Csiszar Ferencz.” și a încheiat Adrian Pop impresionanta poveste de viață…

Iar acum la 29 de ani distanță povestea merge fericit mai departe cu un nou vis împlinit.Acela de a participa și ca antrenor la Jocurile Olimpice…

Florin Mureșan