Cât de mult adoptă sătmărenii?

Când ne gândim la căței și la ocrotirea lor automat ne vine în minte Asociația FREELIFE. Asociația FREELIFE este o organizație Non Profit care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Satu Mare. Este o organizație de oameni cu suflet mare care funcționează datorită oamenilor mărimimoși care reușesc să ajute cu donații și sponsorizări. Asociația luptă împotriva abuzurilor, maltratării, abandonurilor și înmulțirii necontrolate a animalelor.

Asociația a fost fondată și a fost înregistrată în 2011, iar de atunci contribuie la sterilizarea și salvarea din stradă a animalelor fără stăpân. A primit de la primărie terenul pe care se află astăzi , unde a reușit încet să se dezvolte. Adăpostul situat în Parcul Industrial Sud găzduiește 505 animale, o carantină pentru îngrijirea animalelor și multă iubire.

Deși avem program gratuit de sterilizare, abia vin

oamenii

Somogyi Dorina, președinte al asociației Freelife, declară: ”Deși am pornit de 10 ani această asociație, este foarte dezamăgitor să stai să vezi că ești tot acolo de unde ai pornit. Deși avem program de sterilizare gratuit, avem târgul de adopții, lumea nu sterilizează. M-am bucurat când s-a înființat poliția animalelor și am sperat că se va pune în aplicare Legea 258 care prevede obligativitatea sterilizării tuturor animalelor. Deși avem program gratuit de sterilizare, abia vin oamenii. Putem efectua 30 de sterilizări gratuite, lunar. Sperăm să se ia măsuri , să fie pedepsit abandonul și maltratarea. Unde sunt amenzile? Aș vrea să văd mai multă responsabilitate și implicare din partea tuturor”.

În general se adoptă câinii de talie mică sau mijlocie

“Avem nevoie acută de personal și de voluntari. Suntem puțini oameni și ne descurcăm cu greu. Nu dorim să riscăm închiderea adăpostului. Oamenii nu iubesc copiii, bătrânii abandonați, câinii abandonați. Nu mai iubesc nimic? Din câte am văzut în acești ani, foarte puțină lume adoptă. Toți cățeii noștri mai mari de 8 luni sunt sterilizați iar cei mai mari de 3 luni sunt vaccinați și cipați. Cei care adoptă un pui de la noi pot să vină când aceștia au 8 luni și îi sterilizăm noi gratuit. Pentru adopție este nevoie de un buletin, se face un contract de adopție, în care își ia stăpânul răspunderea că îl îngrijește și în caz că dispare sau se întâmplă ceva, ne anunță. Este un procedeu simplu care durează 10 minute”, adaugă Somogyi Dorina.

Un câine este un membru

al familiei și trebuie tratat ca atare

După adopție începe responsabilitatea care trebuie să existe față de câine. Un câine este un membru al familiei și trebuie tratat ca atare.

“După ce îi adoptă, noi îi rugăm să le facă vaccinul anual, să îi deparaziteze de 2 ori pe an. Un cățel este o responsabilitate. Mulți nu acceptă că le distruge gazonul, că nu au cu cine să îl lase dacă pleacă în concediu. Oamenii încearcă să găsească scuze să nu adopte. În general se adoptă câinii de talie mică sau mijlocie. Din 505 câini avem 400 de talie mijlocie spre mare, de talie mică nu prea avem. Am început cu 500 de câini și după 10 ani suntem tot la același număr. Nu am reușit în toată perioada acesta să reducem numărul de câini. Visul meu a fost să ajungem la 350 de câini ca să putem să facem față. Nu am reușit și pentru simplul fapt că suntem singurul adăpost din județul Satu Mare. Legea stipulează că fiecare primărie este obligată să înființeze un adăpost în funcție de necesități. Au trecut 6 ani și încă nu s-a pus în practică. Din păcate, o dată ce sunt adoptați nu reușim să îi verificăm pe toți, este o muncă mare, nu avem atâta personal. Ne bucurăm dacă stăpânii ne trimit poze, după ce îi adoptă”, declară Dorina Somogyi.

Dacă nu i-am trimite în străinătate ar fi jale la noi, am avea 2000 de câini

“Primim de la primărie un ajutor prin care ni se plătește sterilizarea, ciparea și 2 săptămâni de hrană pentru câinii adulți. Avem însă nevoie de hrană pentru pui. Pentru ca mentalitatea oamenilor să se schimbe, ar trebui să se respecte legea, să se facă sterilizări gratuite și obligatorii, să se construiască mai multe adăposturi. Colaborăm cu asociații din afară, din Germania și Austria, dar și ele sunt pline. Trimitem în afară în jur de 15-20 de câini pe lună. Dacă nu i-am trimite în străinătate ar fi jale la noi, am avea 2000 de câini. Intern se adoptă 5 câini pe lună, în condițiile în care intră 20-30 de câini. Oricine poate să adopte, fie cetățeni care locuiesc în România sau în străinătate. Noi încurajam adopția și îi invităm pe sătmăreni să vină la adăpost”, mai declară Dorina Somogyi.

Adriana Nistor