Sătmăreanca Costin Alexandrina Elena are 39 de ani și este pasionată de turism din dorința de a trăi zilnic într-o destinație de vis. Alexandrina spune că este dorincă de a face vacanța clienților, o amintire de neuitat. Turismul se face din dorința de a experimenta împreună cu turiștii locurile visate de-a lungul anului, oferindu-le astfel celor care visează la vacanță, nisipul, plaja și palimieri sub care își v-a reîncarca bateriile pentru noul an de muncă.

Cum ai ajuns sa îți deschizi o agenție de turism? Ce te-a determinat?

M-am angajat la o agenție de turism pe motivul că am dorit să îmi fac bani, m-am angajat în timp ce eram studentă la Facultate de Psihologie. Din această nevoie şi anume de a face bani pe lângă studii am dezvoltat o pasiune pentru turism, m-am îndrăgostit instant de acest domeniu, muncind. Am furat meserie de acolo, iar în cei trei ani petrecuţi în agenţie şi am început să îmi dau seama că este un domeniu în care mă regăsesc. Căutând destinaţii, mi s-a părut un domeniu relaxant. Fiecare îşi găseşte probabil în viaţă ce este satisfăcător pentru el, doar muncind şi astfel după trei ani de zile am decis că pot să întreţin eu singură tot bussinesul şi mi-am deschis fără să stau prea mult pe gânduri, propria agenţie de turism. Am început în primă fază cu bilete de avion şi pe parcurs m-am dezvoltat singură. M-am pregătit, pot să zic, muncind doar pentru că nu avem cunoştinţe de specialitate, eu mă pregăteam să devin psihoterapeut pentru familie şi cuplu, un domeniu de asemenea super aqtractiv, dar a fost mai relaxant pentru mine să îmi petrec timpul într-o agenţie de turism pentru că toată ziua căutam destinaţii de vacanţă, am văzut că pot să muncesc într-un domeniu care mă relaxează. Este un domeniu care, spun eu, se combină frumos cu cunoştiinţele mele psihologice, vorbeşti cu clientul despre ce i-ar plăcea să facă în vacanţă şi atunci el îţi spune de exemplu, mie îmi place să mă plimb şi atunci eu îi caut destinaţii unde poate să se plimbe mai mult decât orice altceva, dacă clientului îi place să se relaxeze, îi caut o destinaţie cu mulşi palmieri, de obicei le fac clienţilor mei o intruducere de psihologie, ce îţi place ţie în vacanţă? reprezintă prima întrebare şi doar astfel îi pot găsi cu adevărat vacanţa ideală. De multe ori îmi vin clienţi care îmi spun că nu ştiu ce le place pentru că nu au mai fost şi atunci eu le pun o serie de întrebări în urma cărora incerc să le descopăr interesele, ce le place să facă, dacă sunt plimbăreţi, dacă doresc să îşi petreacă timpul doar pe şezlong şi atunci eu le prezint destinaţii în funcţie de ce povestim noi. Din acest motiv susţin faptul că psihologia are o relaţie strânsă cu turismul, cel puţin în agenţia mea. Ce văd eu în turism este faptul că omul caută de cele mai multe ori o locaţie cu palmieri, nisip, plajă şi încerc să induc chestia asta, dacă merg în vacanţă, să fie o destinaţie de relaxare şi le prezint ofertele şi de acolo de dăm seama ce şi cum

De cât timp activezi ca agent de turist?

De 10 ani am deja agenţia mea de trurism, iar înainte să îmi deschid propria afacere, am lucrat trei ani. Eu fac totul în agnţie, pagină, oferte, plăţi, tot, dau ordine şi le şi execut.

De ce atuuri ai nevoie ca să devii un agent de turism?

Eu zic că de bună dispoziţie, atunci când vine clientul, să nu vadă un om frustrat, toată lumea are probleme, dar tu trebuie să îi induci o stare de bine turistului care îţi trece pragul, deoarece omul lucrează un an de zile şi vine la tine pentru relaxare, vrea o destinaţie, vrea ca tu să îi oferi vacanţa la care el a visat tot anul şi în acest caz, agentul trrebuie să fie un om pozitiv, binedispus, zâmbăreţ, calm. Zâmbetul de pe buzele tale îl induce deja pe turist în starea de încredere că va avea o vacanţă reuşită.

Ce înseamnă sa fii un agent de turism bun?

Eu de exemplu dacă aş merge într-o agenţie de turism aş vrea ca persoana din faţa mea să cunoască bine destinaţiile, să preyinte interes, în cazul în care îmi aleg o destinaţie, să mă trimită în staţiunea turistică pentru că orice destinaţie are părţile ei bune, dar şi părţile ei mai puţin bune, una animată, cu plajă, cu nisip. Am întâlnit cazuri în care am auzit unii clienţi zicând că au fost în Insulele Canare, dar nu le-a plăcut, dar întâmplarea se datorează faptului că aceşta nu a fost trimis unde trebuie sau unde îşi dorea. Ca agent de turism trebuie mereu să te interesezi, să ştii perioada optimă a destinaţiei alese, de exemplu nu o să te trimit în luna de miere în Dominicană sau în Maldive în iulie.

Care sunt avantajele dar și dejavantajele domeniului?

Ca orice şi orice alt domeniu, și turismul are atât avantajele cât și dezavantajele lui. Din punctul meu de vedere, avantajele domeniului sunt că poți să te dezvolți, să vezi zilnic destinații noi, deoarce vin turiști cu destinații necunoscute ție, ca agent de turism, probabil până în momentul de față și astfel le cautăm împreună. Dezavantajele domeniului sunt momentele în care turiștii se îmbolnăvesc în vacanțe, iar atunci automat vânzătorul de destinație și pachet se consumă deoarece se pot întâmpla tot felul de lucruri, dar acest lucru nu depinde de nimeni. În aceste cazuri, agentul trebuie să ia legătura cu casa de asigurări. De asemenea pot exista și clienți nemulțumiți în sensul în care poate tu le dai o destinație și nu se regăsesc în destinația resprectivă, totul este loz în plic, ca în orice alt domeniu.

Cum te-a afectat pandemia de coronavirus și cum reușești sa îți revi, pe plan profesional?

Fiind singură în agenţie, nu pot să mă plâng, pentru că nu am avut angajaţi mi-a fost acum puţin mai uşor, dar am avut marele noroc că am pus bani de-o parte, sunt o persoana mai strângătoare şi de aia nu pot să spun că m-a afectat foarte tare, dar într-adevăr, nu am avut vânzări, un an de zile am stat, am făcut credite de vacanţă şi am aşteptat să se deschida ca să îi pot trimite pe cei care au stat în timpul pandemiei şi au avut bani daţi către agenţie pentru rezervările făcute, iar acum am avut o explozie de vânzări pentru că am avut clienţii cu credit, dar şi noii turiti care abia aşteptau să plece. Am întâlnit două tipuri de turişti, cei care erau foarte speriaţi şi au spus că ei nu mai vor să plece şi cei care au mers în trei sau chiar patru concedii cu gândul de a recupera ori tocmai din frica de a nu se închidă din nou graniţele.

Care este ţelul tău și unde vrei sa ajungi în 2021?

Vreau să văd cât mai multe destinaţii să pot să mă deplasez. De obicei aleg şi le ofer şi turiştilor, de exemlu dacă îţi alegi o destinţie, mergi pe o insulă, le spun şi unde pot să plece în apropiere, deoarece insulele spre exemplu sunt una lângă alta şi autnci poşi să vizitezi cand mergi într-o destinaţie şi o alta. One day trip to Santorini dacă eşti lângă Creta sau dacă eşti în Palma de Mallorca, poţi să mergi în Ibiza cu vaporul, iar eu sunt genul acesta de persoane, le povstesc ce au în apropiere.Îmi doresc să am cât mai mulţi turişti fericiţi şi să îmi povestească cât de multe amintiri şi-au creat în vacanţa oferită de mine. Îmi doresc să am posibilitatea să fac turism mult şi bine!

Karina Brodi