Dacă e luni seara, e Mircea Govor la Actualitatea sătmăreană . Managerul Nord Vest TV a comentat ultimele evenimente din politica locală și națională. A vorbit despre congresul PNL, despre PNRR, anticipate, dar și despre reacția total neașteptată a primarului Kereskenyi după emisiunea de lunea trecută de la Nord Vest TV.

Despre greața primarului

”Suntem aici în fiecare luni seara să facem o analiză pertinentă a evenimentelor ce se petrec la nivel local și național. Nu suntem aici nici să ridicăm ode să lăudăm ori să cântăm în strună unora sau altora. N-am încercat să intru cu cineva în conflict, nu ne-am băgat în discuții și încercăm să fim echilibrați. Am spus ce-am avut de spus și atunci când presa s-a ambalat legat de lucrările din Centru Nou și mi-am exprimat părerea și o susțin că UDMR nu a procedat corect în relația cu PSD la Satu Mare, dar am spus-o pentru că a fost o realitate…O să începem cu ce a fost săptămâna trecută…niciodată nu facem regie și nu aranjăm întrebări, îmi place să avem o discuție corectă. Am primit o întrebare corectă legată de fotbal (n.r. Ce-ai fi făcut tu ca președinte de club dacă te bătea Șimleul cu 3-0 acasă) și am răspuns ceea ce simt și ceea ce văd, că proiectul secției de fotbal de la CSM Satu Mare e unul ratat. N-am comentat în plus nu am cerut demisii și nu am făcut remarci răutăcioase, doar am amintit că așa se cheltuie banii degeaba , fără viitor! Ca drept dovadă că au mai luat un 7-0 la Dej, noa Doamne ferește să te bată Deju cu ȘAPTE LA ZERO! Dar surpriza mea neplăcută a fost reacția primarului, m-a șocat…Îmi trimite un mesaj că i s-a făcut greață când s-a uitat la noi. Dacă ți-e rău sau ești masnapos(n.r. mahmur) atunci tratează te. Ia o zeamă de varză.Până la urmă am discutat un lucru real. Degeaba se supără că noi nu depindem de banii de la Primărie, așa cum dă el câte 200-300 de lei la alții ca să-i ridice osanale și să-i facă cultu personalității. Nici n-am vrut să intru în conflict cu primarul, dar atitudinea lui m-a revoltat. Să ne jignească pentru că ne-am permis să vorbim de o rușine din fotbalul sătmărean. Eu n-am mai văzut așa ceva, e o rușine a fotbalului sătmărean să tot iei bătaie după bătaie și tot tu să te superi. Am comentat un meci de fotbal care s-a transformat într-o activitate nerentabilă. Faptul că ne amenință că nu mai publică în GNV anunțurile de 200 de lei de la Primărie, n-are decât să-și bage banii-n “forjeb”, dacă el crede că cu banii primăriei își plătește să fie pupat în dorsal, n-are decât. N-am vrut să într-un conflict cu primarul, ca dovadă că pe prima pagina a Gazetei de azi ( nr luni) e primarul cu conducerea Consiliului județean .” a comentat situația creată, managerul Nord Vest TV, Mircea Govor. Acesta speră ca primarul să-și fi revenit pentru că nu-i face cinste o astfel de reacție mai ales când ești și om politic ce te consideri de ținută.

Despre groapa ecologică

”Tot respectul pentru fostul ministru Borbely. Groapa ecologică a fost pornită în 2009 de el și pe vremea când Csehi și cu mine eram la Consiliu Județean. E cel mai modern depozit ecologic din țară. Din 2009 și până azi l-au tot încărcat și din banii obținuți din activitatea proprie și cu alte finanțări de la Ministerul Mediului și cu ajutorul Consiliului Județean au finanțat cealaltă celulă. Bravo lor, lui Claudiu Ardelean, Rodica Tătaru ei sunt directori au fost gospodari și împreună ci Consiliu Județean. Din fericire nu sunt probleme cu colectarea deșeurilor în județ. N-am dat nicio factură pentru știrea asta și nu avem nicio problemă să apară pe prima pagină” a comentat știrea de pe prima pagină de luni a GNV.

Anomaliile pandemiei

Managerul Mircea Govor a pomenit și de situația jenantă pe care o trăiesc românii și mai ales cei din HORECA”. La congres e voie cu peste 5000 de oameni într-un București cu incidența peste 4 la mie iar în zona Oașului s-au închis restaurantele și hotelurile și am trăit pe proprie piele. Au mutat o nuntă de la Valea Măriei la Tășnad pentru că mirii s-au trezit cu restricții. E o bătaie de joc!”

Dacă era pe cinstite și nu era implicat președintele Iohannis îl bătea Orban pe Cîțu de -l asculta cu urechea. Dar așa, când șeful statului îl susține pe Cîțu și a mers la congres, fără mască, era clar rezultatul. Oricum am ajuns în România să nu mai avem democrație, părerea mea. Oamenii nu vor mai rezista și tolera la nesfârșit. Un guvern al bătăii de joc. Nu se mai respectă nicio lege, fac ce vor.

Soluția… alegerile anticipate și un guvern PSD

Managerul Nord Vest TV a dat și soluția pentru ieșirea din criză …”căderea guvernului și apoi alegeri anticipate căci altfel stau și mă gândesc dacă nu ne întoarcem la dictatură. Eu sper să se trezească oamenii căci sunt convins că și mulți din PNL abia așteaptă să-l debarcce deja pe Cîțu. Să dea Dumnezeu să intre PSD-ul la guvernare să se schimbe lucrurile. Eu zic că presiunea va fi mare, niciun partid nu și va permite să facă compromisuri cu prețurile scăpate de sub control. PSD-ul nu va susține un guvern minoritar. Guvernul pică la moțiune și sper să ajungem la anticipate căci acum alta e configurația politică. Iar stânga trece la putere în Europa. Iar la anticipate PSD ia 45 % și apoi împreună cu minoritățile și UDMR-ul se poate face majoritate…” a explicat Mircea Govor.

Înregistrarea emisiunii Actualitatea sătmăreană e pe pagina de facebook a Nord Vest TV.